Radnai Márk porrá zúzta a tiszás előválasztás mítoszát

A Tisza Párt alelnöke cáfolta az előválasztás hitelességét, ugyanis Radnai Márk arról írt a közösségi oldalán, hogy őt Magyar Péter kérte fel képviselőjelöltnek. Eddig is sok bizonyíték utalt arra, hogy csupán demokratikus látszatot keltő színjáték volt a jelöltállítási folyamat, számos helyi tiszás aktivista, illetve jelöltaspiráns is beszélt erről, de most a legfelső szinten ismerték el mindezt.

2026. 02. 02. 18:00
Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: Máté Krisztián)
Váratlan önleleplező vallomást tett közzé a Facebook-oldalán Radnai Márk arról, hogy miként zajlott az úgynevezett előválasztás a Tisza Pártban. Magyar Péter jobbkeze, a párt alelnöke egy hétfői posztjában arról írt, hogy mi motiválta a politikai szerepvállalásra. „Amikor Péter novemberben megkért, hogy induljak országgyűlési képviselőjelöltként, azzal győzött meg: most így tehetem a legtöbbet a közösségért. Nem a háttérből, hanem vállalva a felelősséget.” 

A Tisza alelnöke tehát azt állítja, hogy Magyar Péter felkérésére indul április 12-én az országgyűlési választásokon az Esztergom központú választókerületben. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem a választópolgárok voksai döntöttek Radnai indulásáról, vagyis a hatalmas médiakampánnyal lezajlott novemberi előválasztás csupán színjáték volt.

A Magyar Nemzet több cikkben is foglalkozott a Tisza jelöltállítási folyamatával, és számos információ, esemény utalt arra, amit most Radnai Márk akaratlanul is elárult: a választás látszata csak a nyilvánosságnak szólt, valójában a szűk pártvezetés döntött a jelöltekről. Erre már a lebonyolítás szabályaiból is egyértelműen lehetett következtetni, hiszen a pártelnökség vétójoggal rendelkezett, vagyis a végső listát Magyar Péterék állíthatták össze. Korábbi információink szerint jó néhány országos egyéni választókerületben már az előválasztás megkezdése előtt eldőlt, hogy kiket indít áprilisban a Tisza Párt.

A napokban a nyilvánosság előtt kitálaló volt tiszás Csercsa Balázs is erről beszélt egy interjúban. A párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője az Index azon kérdésére, hogy konkrétan mit értett azalatt a kijelentés alatt, miszerint a jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték, röviden azt válaszolta: 

A jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hoztak.

Radnai Márk egyébként a kezdetektől támogatta a pártelnököt. Ő rendezte 2024. március 15-én az akkor még egyedül politikai színpadra lépő Magyar Péter ünnepi eseményét. 

Érdemes szót ejteni a családi hátteréről is, hiszen a rendező apja, Radnai László régi baloldali káder, már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottja volt, akit eredetileg a kommunista titkosszolgálat híres fedőszervétől, a Chemolimpextől irányítottak át a Dow Chemicalhoz.

 Az idősebb Radnai 1997-től éveken át az SZDSZ média-tanácsadójaként is dolgozott, majd a Jobbiknál azt a szerepet szánták neki, hogy a háttérből levezényelje a „néppártosodást”, vagyis a párt átállítását.

