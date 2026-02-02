nemzeti nyomozó irodatisza pártmagyar péterruszin - szendi romulusz

Ne is reménykedjen, nem kapja vissza a fegyverét – üzente Magyar Péter bizalmasának Budai Gyula

Hiába volt annyira magabiztos, Ruszin-Szendi Romulusz nem kapja vissza a fegyverbotránya miatt lefoglalt fegyverét – közölte a Facebookra feltöltött videójában Budai Gyula. Korábban Magyar Péterék szakértője azt is hangoztatta, hogy minden eljárást megszüntettek ellene, de ez olyannyira nem igaz, hogy az egyik ügyében már meg is gyanúsították.

2026. 02. 02. 16:38
A felvételen gyanúsan „dudorodik” Ruszin-Szendi Romulusz zakója Forrás: Képernyőfotó - Mandiner
Nem kapta és nem is fogja visszakapni fegyverét Magyar Péter honvédelmi szakértője – nyomatékosította a legújabb Facebook-videójában Budai Gyula miniszteri biztos. A fegyverbotrány azután robbant ki, hogy egy Szeghalmon készült, hónapokkal ezelőtti videófelvételen tisztán látszott: Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza egyik rendezvényére. 

Az ügyben Budai Gyula miniszteri biztos feljelentést tett, a rendőrség szabálysértési eljárást indított, majd lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, illetve az engedélyét is visszavonták.

Később újabb felvételekből kiderült (ami után még egy szabálysértési eljárás indult), hogy egy másik tiszás rendezvényen is fegyver lehetett Magyar Péter bizalmasánál, ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. A szabálysértési eljárásokat megszüntették ugyan, ám azokban is lehet még fordulat, hiszen Budai Gyula miniszteri biztos panasszal élt a megszüntetések ellen, és a belügyminiszternek is levelet írt, hogy Magyar Péter bizalmasa ne kapja vissza a fegyverét.

Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis azzal kezdett el kérkedni, hogy biztosan vissza fogja kapni a fegyverét. A Tisza Párt szakértője arról is beszélt, hogy minden eljárást megszüntettek ellene. 

Ez azonban nem igaz, hiszen a Nemzeti Nyomozó Iroda továbbra is egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával nyomoz azért, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé.

Emellett a luxusvillabotránya és a zsírleszívási ügyében is zajlik eljárás, illetve a kötcsei lökdösődése miatt már gyanúsítottként hallgatták ki.

