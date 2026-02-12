Tizenhét éves lányt keres a rendőrség, Borsodban tűnt el

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 17 éves, mezőkövesdi lány eltűnése ügyében – adta hírül a rendőrségi portál.
Végh Viktória február 6-án mezőkövesdi otthonából iskolába indult, de oda nem érkezett meg, ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lánnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
