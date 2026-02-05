mathias corvinus collegiumegyetemi programhankó balázs

Több ezer tehetséges diáknak nyit új kapukat az MCC

„Mi, magyarok vagyunk a világ legtehetségesebbjei” – jelentette ki Hankó Balázs az MCC-vel kötött megállapodás aláírásán, hangsúlyozva: céljuk, hogy a magyar fiatalok nemzetközi szinten is az élmezőnybe kerüljenek.

2026. 02. 05.
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) ismét megnyitja kapuit a legtehetségesebb magyar egyetemisták előtt: az intézmény a hagyományos felsőoktatást kiegészítő, ingyenes Egyetemi Programjába várja a jelentkezéseket április 14-ig.

Illusztráció Fotó: Facebook

Az MCC azt közölte csütörtökön, hogy 

immár több mint 8000 diák számára biztosítanak kiemelkedő fejlődési lehetőséget.

Az Egyetemi Program kiscsoportos és személyre szabott képzési struktúrája az egyéves, alapozó Juniorképzéssel indul, amelyre a középiskolai tanulmányaikat befejező, nappali tagozatos egyetemi hallgatók jelentkezhetnek.

Az ezt követő, két éven át tartó iskolarendszeri képzésre az első egyetemi évüket sikeresen befejező hallgatók jelentkezhetnek külön felvételi eljárás keretében, és hat különböző szakterületen szerezhetnek elmélyült szakmai tudást: a Jogi Iskolában, a Közgazdaságtani Iskolában, az MCC-Mindset Pszichológia Iskolában, a Média Iskolában, a Nemzetközi Kapcsolatok Iskolában, valamint a Társadalom- és Történelemtudományi Iskolában – írták.  

A térítésmentes programba a középiskolájukat idén befejező diákok mellett az idén felvételizőket, valamint elsőéves, nappali tagozatos hallgatókat várnak Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen vagy Szegeden. A Juniorképzés június 28-ig várja a jelentkezőket - tették hozzá.

A közlemény szerint a 

Mathias Corvinus Collegium hallgatói nemzetközi vendégoktatóktól tanulhatnak, és a globális partnerhálózat révén akár olyan intézményekben is tapasztalatot szerezhetnek, mint az University of Oxford vagy az University of Cambridge. 

A karrierépítést hazai vállalati partnerek által kínált gyakorlati helyek és elhelyezkedési lehetőségek is segítik.

 

Hankó Balázs: mi, magyarok vagyunk a világ legtehetségesebbjei

Mi, magyarok vagyunk a világ legtehetségesebbjei – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a szaktárca és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán csütörtökön Budapesten.

Budapest, 2026. február 5. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a szaktárca és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. február 5-én. MTI/Bruzák Noémi
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszter hangsúlyozta: 

a magyar fiatalok a világ kutatási tehetségeinek rangsorában a tizedik helyén állnak.

„Most arra kötünk szerződést az MCC-vel, hogy a jól megérdemelt első helyre törjünk” – jelentette ki, hozzátéve: a két intézmény stratégiai megállapodása arról szól, hogy kölcsönösen segítik egymást.

Az együttműködés segíti az MCC kiváló tehetséggondozási munkáját, amely nemcsak európai szinten, de világméretben is kiemelkedő – fogalmazott Hankó Balázs. Úgy folytatta: az MCC is segíti a Kulturális és Innovációs Minisztériumot (KIM), illetve a minisztérium által koordinált területeket, intézményeket, ifjúsági szervezeteket, kulturális szervezeteket.

A miniszter szavai szerint a cél az, hogy hazai és nemzetközi szinten mindenkinek megmutassák a magyar kiválóságot, valamint, hogy az érték és identitás mentén erősítsék meg a magyar szuverenitást.

Mi, magyarok tehetségben, kitartásban, erőben a világ élén vagyunk. Mi, magyarok elkötelezettek vagyunk nemzetünk iránt, elkötelezettek vagyunk a normalitás és az érték mellett

– szögezte le.

Hankó Balázs közölte, erről szól az elmúlt években megújult, sikeres felsőoktatás is. Mint mondta, 

12 magyar egyetem a világ legjobb 5 százalékba tartozik, vagyis három magyar hallgató közül kettő olyan intézménybe jár, ami a világ legjobb 5 százalékában van. 

Hozzátette: nemcsak az összegyetemi rangsorokban szerepelnek előkelő helyen a hazai intézmények, de szakrangsorokban is megháromszorozták a jelenlétet.

 

Ma már nemzetközileg is többet ér a magyar diploma

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója szerint az elmúlt két év hozta a legnagyobb előrelépést a felsőoktatási rangsorokban, így a magyar diploma ma már nemzetközileg is többet ér. Hangsúlyozta: aki most kezd egyetemet, jó minőségű képzésre számíthat.

Budapest, 2026. február 5. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszédet mond a szaktárca és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. február 5-én. MTI/Bruzák Noémi
Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszédet mond Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Elmondta azt is, hogy 

az MCC több mint 30 helyszínen, már tízéves kortól a doktori fokozatig – sőt alumnirendszeren keresztül élethosszig – gondozza a tehetségeket, a köz- és felsőoktatást kiegészítő programokkal.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummel kötött megállapodás révén az MCC hallgatói minisztériumi projektekbe kapcsolódhatnak be, a legjobbak akár ott is dolgozhatnak, miközben a minisztérium fiatal munkatársai MCC-s képzéseken vehetnek részt.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója együttműködési megállapodás aláírásán (Forrás: MTI)

               
       
       
       

