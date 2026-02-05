Több ezer tehetséges diáknak nyit új kapukat az MCC

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) ismét megnyitja kapuit a legtehetségesebb magyar egyetemisták előtt: az intézmény a hagyományos felsőoktatást kiegészítő, ingyenes Egyetemi Programjába várja a jelentkezéseket április 14-ig.

Illusztráció Fotó: Facebook

Az MCC azt közölte csütörtökön, hogy

immár több mint 8000 diák számára biztosítanak kiemelkedő fejlődési lehetőséget.

Az Egyetemi Program kiscsoportos és személyre szabott képzési struktúrája az egyéves, alapozó Juniorképzéssel indul, amelyre a középiskolai tanulmányaikat befejező, nappali tagozatos egyetemi hallgatók jelentkezhetnek.

Az ezt követő, két éven át tartó iskolarendszeri képzésre az első egyetemi évüket sikeresen befejező hallgatók jelentkezhetnek külön felvételi eljárás keretében, és hat különböző szakterületen szerezhetnek elmélyült szakmai tudást: a Jogi Iskolában, a Közgazdaságtani Iskolában, az MCC-Mindset Pszichológia Iskolában, a Média Iskolában, a Nemzetközi Kapcsolatok Iskolában, valamint a Társadalom- és Történelemtudományi Iskolában – írták.

A térítésmentes programba a középiskolájukat idén befejező diákok mellett az idén felvételizőket, valamint elsőéves, nappali tagozatos hallgatókat várnak Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen vagy Szegeden. A Juniorképzés június 28-ig várja a jelentkezőket - tették hozzá.

A közlemény szerint a

Mathias Corvinus Collegium hallgatói nemzetközi vendégoktatóktól tanulhatnak, és a globális partnerhálózat révén akár olyan intézményekben is tapasztalatot szerezhetnek, mint az University of Oxford vagy az University of Cambridge.

A karrierépítést hazai vállalati partnerek által kínált gyakorlati helyek és elhelyezkedési lehetőségek is segítik.

Hankó Balázs: mi, magyarok vagyunk a világ legtehetségesebbjei

Mi, magyarok vagyunk a világ legtehetségesebbjei – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a szaktárca és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán csütörtökön Budapesten.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszter hangsúlyozta:

a magyar fiatalok a világ kutatási tehetségeinek rangsorában a tizedik helyén állnak.

„Most arra kötünk szerződést az MCC-vel, hogy a jól megérdemelt első helyre törjünk” – jelentette ki, hozzátéve: a két intézmény stratégiai megállapodása arról szól, hogy kölcsönösen segítik egymást.