gimnáziummezőkövesdirosszullétszúrós szag

Tömeges rosszullét miatt ki kellett üríteni egy középiskolát

Szúrós szag miatt kellett kiüríteni a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum épületét délután. Összesen 24 embert szállítottak kórházba megfigyelésre, miután többen torokkaparásra és rosszullétre panaszkodtak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 19:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendkívüli intézkedésre volt szükség délután a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum épületében, miután erős, szúrós szagot észleltek. A tanítást azonnal megszakították, az intézményt kiürítették, az udvaron és az iskola környékén összesen 558 diák és pedagógus várakozott – írta meg a Boon.

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: MW

A helyszínre a katasztrófavédelem is kivonult,

miközben 24 embert, 23 diákot és egy felnőttet kórházba szállítottak megfigyelésre. Az érintettek torokkaparásról és rosszullétről számoltak be.

Még nem tudni, mi okozhatta a tüneteket. Információk szerint az épületben nincs gázszolgáltatás, a fűtés nem földgázzal működik, és az intézményben főzőkonyha sincs, így ezek a lehetőségek első körben kizárhatók.

A riasztás negyed kettő körül érkezett, a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók teljes körűen átvizsgálták az épületet, de sem a szúrós szag forrását, sem veszélyes anyagra utaló nyomot nem találtak.

Az épület átvizsgálása jelenleg is tart, a kollégák nem tapasztalták már a korábban jelzett szagot

– nyilatkozta Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A helyszínre a katasztrófavédelmi mobil labor is megérkezett, amely speciális műszerekkel vizsgálja az iskola levegőjét.

A hatóságok továbbra is keresik a szúrós szag forrását és a rosszullétek okát.

Nem zárható ki, hogy egy régi klímaberendezésből szivárgott el a hűtőközeg,

ennek a lehetőségét szakemberek bevonásával vizsgálják. Az épületet a gázszolgáltató szakemberei is átvizsgálták, gázszivárgás sem történt.

A Boon folyamatosan beszámol a fejleményekről.

Borítókép: Rendkívüli helyzet miatt kiürítették a mezőkövesdi gimnáziumot (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektársadalom

Lassan – remélem – mindenhol fellázadnak a bíróságok ellen!

Bayer Zsolt avatarja

A liberális demokrácia egyik alapvetése a hatalmi ágak szigorú elválasztása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.