Tömeges rosszullét miatt ki kellett üríteni egy középiskolát

Rendkívüli intézkedésre volt szükség délután a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum épületében, miután erős, szúrós szagot észleltek. A tanítást azonnal megszakították, az intézményt kiürítették, az udvaron és az iskola környékén összesen 558 diák és pedagógus várakozott – írta meg a Boon.

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: MW

A helyszínre a katasztrófavédelem is kivonult,

miközben 24 embert, 23 diákot és egy felnőttet kórházba szállítottak megfigyelésre. Az érintettek torokkaparásról és rosszullétről számoltak be.

Még nem tudni, mi okozhatta a tüneteket. Információk szerint az épületben nincs gázszolgáltatás, a fűtés nem földgázzal működik, és az intézményben főzőkonyha sincs, így ezek a lehetőségek első körben kizárhatók.

A riasztás negyed kettő körül érkezett, a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók teljes körűen átvizsgálták az épületet, de sem a szúrós szag forrását, sem veszélyes anyagra utaló nyomot nem találtak.

Az épület átvizsgálása jelenleg is tart, a kollégák nem tapasztalták már a korábban jelzett szagot

– nyilatkozta Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A helyszínre a katasztrófavédelmi mobil labor is megérkezett, amely speciális műszerekkel vizsgálja az iskola levegőjét.

A hatóságok továbbra is keresik a szúrós szag forrását és a rosszullétek okát.

Nem zárható ki, hogy egy régi klímaberendezésből szivárgott el a hűtőközeg,

ennek a lehetőségét szakemberek bevonásával vizsgálják. Az épületet a gázszolgáltató szakemberei is átvizsgálták, gázszivárgás sem történt.

A Boon folyamatosan beszámol a fejleményekről.

Borítókép: Rendkívüli helyzet miatt kiürítették a mezőkövesdi gimnáziumot (Forrás: Facebook)