MÁVvasútvasúti baleset

Ugyanazzal az autóval ütközött két vonat

Zavar volt a vonatközlekedésben Pécel és Isaszeg között, mert két vonat ütközött egy síneken álló személyautóval.

2026. 02. 07. 10:38
Fotó: Kurucz Árpád
Hajnalban egy utasokat nem szállító szerelvény ütközött egy Pécel és Isaszeg közötti, Isaszegi úti átjáróban üresen veszteglő személygépkocsival. Az autó az ütközéskor az ellenkező irányból érkező, Gödöllőről a Keleti pályaudvarra 4.37-kor továbbindult InterRégió (5029) vágányára került, így az is beleütközött. Ennek következtében a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt mindkét vágányon szünetelt a forgalom Pécel és Isaszeg között. A balesetkor a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett. Az elsődleges információk alapján nem történt személyi sérülés.

Fotó: MÁV 

A MÁV közleménye szerint 

10 órára befejezték a helyszínelést és a műszaki mentést, így mindkét vágányon megindult a vonatforgalom, már nem kell átszállni pótlóbuszra.

 Fokozatosan csökkennek a késések, kora délutánig helyreállhat a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely vonalon. A Keleti pályaudvarról Gödöllőre 10.05-kor induló S80-as vonat (3162) már teljes útvonalon közlekedik.

A Gyöngyösről a Keleti pályaudvarra 9.08-kor induló IR85-ös Mátra InterRégió (3047) is teljes útvonalon közlekedik már. 30-35 perces késéssel közlekedik és Gödöllőtől minden állomáson megáll a Keleti pályaudvarig.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

 


 

 

