Ugyanazzal az autóval ütközött két vonat

Hajnalban egy utasokat nem szállító szerelvény ütközött egy Pécel és Isaszeg közötti, Isaszegi úti átjáróban üresen veszteglő személygépkocsival. Az autó az ütközéskor az ellenkező irányból érkező, Gödöllőről a Keleti pályaudvarra 4.37-kor továbbindult InterRégió (5029) vágányára került, így az is beleütközött. Ennek következtében a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt mindkét vágányon szünetelt a forgalom Pécel és Isaszeg között. A balesetkor a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett. Az elsődleges információk alapján nem történt személyi sérülés.

Fotó: MÁV

A MÁV közleménye szerint

10 órára befejezték a helyszínelést és a műszaki mentést, így mindkét vágányon megindult a vonatforgalom, már nem kell átszállni pótlóbuszra.

Fokozatosan csökkennek a késések, kora délutánig helyreállhat a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely vonalon. A Keleti pályaudvarról Gödöllőre 10.05-kor induló S80-as vonat (3162) már teljes útvonalon közlekedik.

A Gyöngyösről a Keleti pályaudvarra 9.08-kor induló IR85-ös Mátra InterRégió (3047) is teljes útvonalon közlekedik már. 30-35 perces késéssel közlekedik és Gödöllőtől minden állomáson megáll a Keleti pályaudvarig.