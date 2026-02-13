Vádat emeltek a gyerekeket bántalmazó bölcsődei nevelőnő ellen

Az Érdi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy bölcsődei nevelőnővel szemben, aki két kisgyereket bántalmazott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Vádat emeltek az erőszakos nevelő ellen (Forrás: Shuttertock)

A közlemény szerint az Érdhez közeli településen élő nő egy Pest vármegyei bölcsődében dolgozott nevelőként; 2023 novemberében,

amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett, ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékot a kisfiúnak dobott.

A gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, könnyű sérüléseket okozva – tették hozzá.

2023 novemberében a vádlott csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány, aki gyakran sírt.

Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment, a száját és az orrát egy széles celluxragasztóval leragasztotta.

Miután kolléganője rászólt a vádlottra, a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül ismét visszatette a kisgyerek orrára és szájára.

Az elkövető a kisgyermekgondozói feladatköréből adódó kötelességét súlyosan megszegte, mellyel a kiskorú sértett érzelmi fejlődését veszélyeztette – közölték.

Az Érdi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével vádolja.

A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.