Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

kiskorúpest vármegyei főügyészségbölcsőde

Vádat emeltek a gyerekeket bántalmazó bölcsődei nevelőnő ellen

A nő az egyik gyermeknek a szeme alatt okozott könnyű sérülést, amikor megdobta egy játékkal, egy másik, beszoktatás alatt lévő kicsinek pedig beragasztotta a száját és az orrát.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 13. 9:28
Az Érdi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy bölcsődei nevelőnővel szemben, aki két kisgyereket bántalmazott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Upset crying baby girl with educational toys. Sad tired or hungry alone healthy child sitting near colorful different wooden blocks at home or nursery. Baby missing mother in daycare
Vádat emeltek az erőszakos nevelő ellen (Forrás: Shuttertock)

A közlemény szerint az Érdhez közeli településen élő nő egy Pest vármegyei bölcsődében dolgozott nevelőként; 2023 novemberében, 

amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett, ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékot a kisfiúnak dobott. 

A gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, könnyű sérüléseket okozva – tették hozzá.

2023 novemberében a vádlott csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány, aki gyakran sírt. 

Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment, a száját és az orrát egy széles celluxragasztóval leragasztotta.

Miután kolléganője rászólt a vádlottra, a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül ismét visszatette a kisgyerek orrára és szájára.

Az elkövető a kisgyermekgondozói feladatköréből adódó kötelességét súlyosan megszegte, mellyel a kiskorú sértett érzelmi fejlődését veszélyeztette – közölték.

Az Érdi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével vádolja.

A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


