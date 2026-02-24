Vidékpolitikát nem lehet a Rózsadombról csinálni

A Lázárinfó hétfői, hajdúböszörményi rendezvényén az építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy ellenfeleik városi gyerekek, akinek fogalmuk nincs a vidékről.

Lázár János hangsúlyozta, érti a vidékiek kritikáját a Fidesszel szemben, ugyanakkor véleménye szerint, akiktől egyáltalán remélhetik az emberek, hogy valamiféle vidékpolitikát csinál, újraszervezi, és a magyarországi földműveseknek, gazdáknak az érdekeit képviselheti, azok olyan típusú emberek, mint a térség képviselőjelöltje, Papp Zsolt, Nagy István vagy éppen ő maga.