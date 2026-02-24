lázárinfóTisza PártVálasztás 2026

Vidékpolitikát nem lehet a Rózsadombról csinálni

Hétfőn, a Lázárinfó hajdúböszörményi állomásán Lázár János arról beszélt, hogy a tiszások azt sem tudják, melyik a tehén eleje és melyik a vége, ezért nem tudják képviselni a földművelésből, állattartásból élő vidékieket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 24. 13:19
A Lázárinfó hétfői, hajdúböszörményi rendezvényén az építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy ellenfeleik városi gyerekek, akinek fogalmuk nincs a vidékről. 

Lázár János hangsúlyozta, érti a vidékiek kritikáját a Fidesszel szemben, ugyanakkor véleménye szerint, akiktől egyáltalán remélhetik az emberek, hogy valamiféle vidékpolitikát csinál, újraszervezi, és a magyarországi földműveseknek, gazdáknak az érdekeit képviselheti, azok olyan típusú emberek, mint a térség képviselőjelöltje, Papp Zsolt, Nagy István vagy éppen ő maga. 

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó hajdúböszörményi állomásán (Forrás: Facebook)


