Zebrán gázolt egy mentőautó a Corvin-negyednél

Gyalogost gázolt el egy mentőautó szerda délelőtt, a 4-6-os villamos Corvin-negyedi megállójánál. Lapunk megkeresésére Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgákat igazgatója közölte: a megkülönböztető jelzést használó mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé haladt, amikor a fiatalember eléjük lépett. A balesetben a húsz év körüli férfi zúzódásokat szenvedett, stabil állapotban szállították kórházba.
Borítókép: A baleset helyszínén maradt mentőautó (Fotó: Magyar Nemzet)
