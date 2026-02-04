balesetgázolásmentőautó

Zebrán gázolt egy mentőautó a Corvin-negyednél

Egy fiatal férfi lépett ki a szirénázó jármű elé.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 13:41
Gyalogost gázolt el egy mentőautó szerda délelőtt, a 4-6-os villamos Corvin-negyedi megállójánál. Lapunk megkeresésére Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgákat igazgatója közölte: a megkülönböztető jelzést használó mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé haladt, amikor a fiatalember eléjük lépett. A balesetben a húsz év körüli férfi zúzódásokat szenvedett, stabil állapotban szállították kórházba.

Borítókép: A baleset helyszínén maradt mentőautó (Fotó: Magyar Nemzet)


