Takács Péter: Az ukrán kém vallomása is bizonyítja, Magyar Péter kampányát Zelenszkij fizeti + videó

Aggódom azokért, akik a tiszás keménymag közé mennek – reagált Takács Péter az egyre erősőd tiszás gyűlöletre. Az egészségügyi államtitkár szerint az irigység az, ami mindezt generálja. Mint mondja, neki is kijutott Magyar Péter pártjának szeretetéből, Veszprémben síppal, ordítva fogadták, mocskos hazudozónak titulálva próbálták megfélemlíteni. – Amikor persze megkérdeztem, mondják már el miben hazudtam, egy szót sem szóltak – jelezte, hozzátéve, hogy szerencsére a normális, jobboldali nézetű emberekből van a több, de ezt meg is kell mutatni, április 12-én.

Hadházy Ákos azon állítására, mely szerint a kormány csak csalással tud nyerni, Takács Péter úgy vélekedett, ezzel is csak előkészítik a Tiszás vereséget, ez viszont veszélyes. – Tartok tőle, hogy valamilyen balhét fognak csinálni, lehet hallani olyan suttoggásokról, hogy majd a magyar rendőrök átállnak, mert mindenki tiszás, de Belügyminisztériumi alkalmazottként ezt nem tudom megerősíteni. Szerencsére van egy profi, higgadt rendőrségünk, aki mindezt kezelni fogja majd – mondta.

A közvéleménykutatásokkal kapcsolatban elmondták, ma már nem közvélemény-kutatásnak kellene nevezni, hanem közvélemény-formálásnak.

– Az új kutatókra érdemes figyelni, akik nem megrendelésre dolgoznak, hanem az a trükkjük, hogy a valóságot mérik. Szerencsére van olyan cég idehaza is, akik így dolgoznak, nekünk is szoktak mérni – közölte, majd elárulta, jól áll a körzete, izmosodik az a tábor, aki őt támogatja.

A tiszás informatikus vallomására Takács úgy reagált, egy tragédia ez az egész, ez a 19 éves férfi tényleg lehet nem tudhatta, hogy beszervezte az ukrán titkosszolgálat. – Az egész meg van komponálva. Kiviszik ezt a fiút egy NATO országba, ahol ukrán fedett akció fogadta, majd amikor szembesült, hogy mivel is áll szemben, szólt a Tisza Párt vezetőségnek, jelentette. Felmerül a kérdés, hogy akkor a Tisza Párt miért nem jelentette? Ki-be járkálnak a Tisza Pártba a ukrán ügynökök. Kérdem én, miért? – tette fel a kérdést Takács Péter.

A politikus szerint az elmúlt időszakban lehet látni azt az intenzív közösségi-média befolyásolást, ami arra szakosodott, hogy troll hadseregek támadják azokat a posztokat, amelyek nekem nem tetszenek. – Ez a röhögőfej kommandó csak a tiszások saját altatására alkalmas, ettől a szavazófülke előtt még senki sem fog másképp voksolni – mutatott rá. Megjegyezte, sokan érzik azt, hogy nem merik felvállalni a jobboldali nézeteiket,

Magyar Péter profin bántalmazta a családját, most pedig a magyar társadalommal teszi ugyanezt.

A műsorban szó volt az ukrán aranykonvojról, és arról is, hogy a volt ukrán kém állítása szerint Magyar Péter kampányára is jut belőle bőven. – Mit csinál Zelenszkij? Mesterséges eszközökkel tartja fent a saját rezsimjét. Ezt pedig visszaosztással tudja elérni, így néhány évet nyer, harácsolhat. Nem csodálkozom, hogy leesett néhány köteg pénz vagy aranyrúd – mondta.