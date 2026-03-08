Magyar PéterKocsis MátéTisza Párt

Két és fél évtizedes ismeretség után így jellemezték Magyar Pétert + videó

Bármire képes a hatalom megszerzésért, de ő önmagában egy nímand, egy hataloméhes hazudozó – mondta a Tisza-vezérről a Hotel Lentulai legutóbbi adásában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője elmondta: már több mint két évtizede ismeri személyesen a Tisza Párt elnökét, aki mindig is kétszínű ember volt és nem érdekelte semmi más, csak a saját meggazdagodása.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 15:06
Fotó: Havran Zoltán
– Magyar Péter egy nagyon zűrös múltú, kétszínű, önző ember, aki teljesen mást mutat magáról a nyilvánosságban, mint amilyen valójában – mondta a Tisza Párt elnökének jelleméről Kocsis Máté. A Mandiner beszámolója szerint a Hotel Lentulai legutóbbi adásának vendége a Fidesz frakcióvezetője volt, aki elmondta: 25 éve ismeri a Tisza Párt elnökét, aki mindig is kellemetlen, önző, törtető, kétszínű ember volt, akit semmi más nem érdekelt, csak a saját meggazdagodása.

Kocsis Máté szerint már több mint két évtizede ismeri személyesen a Tisza Párt elnökét, aki mindig is egy kétszínű ember volt és nem érdekelte semmi más, csak a saját meggazdagodása (Forrás: Youtube)
Kocsis Máté szerint már több mint két évtizede ismeri személyesen a Tisza Párt elnökét, aki mindig is egy kétszínű ember volt és nem érdekelte semmi más, csak a saját meggazdagodása (Forrás: YouTube)

Mint mondta, Magyar Péter világéletében vagyonos ember akart lenni. – Amikor még Varga Judit a felesége volt, mindig azzal sértegette, hogy miért nem csinált belőle milliárdost a miniszteri kapcsolatain keresztül. Mindig többet akart, ezért zsarolta a feleségét – fogalmazott Kocsis Máté, akinek elmondása szerint Magyar Péter sosem csinált titkot abból, hogy mik az életcéljai.

„– Neki az a fontos, hogy ő boldoguljon, hogy befolyásos legyen, hogy legyen nagy kastélya”

 – tette hozzá. Ugyanakkor egy rendkívül lusta emberről van szó, aki mindig a könnyebb végén fogta meg a dolgokat. – Ha valaki megkérdezné, hogy ki írta a szakdolgozatát, akkor gyorsan kiderülne, hogy egy normális országban jogi diplomája sem lehetne – mondta.

Kocsis Máté hangsúlyozta: „Magyar Péter bármire képes a hatalom megszerzésért, de ő önmagában egy nímand, egy hataloméhes hazudozó”. Onnantól van ereje, hogy beállt mögé a brüsszeli elit, hatalmas pénzeket toltak ide a baloldali médiába, hasonlóképpen az ukránok is. Innen lett pénz, több milliárd forint utcai rendezvényekre – mutatott rá.  

A műsorban szóba kerül Magyar Péter és a Tisza Párt politikája, az ukrán fenyegetés ügye, valamint az is, milyen kihívások várhatnak Magyarországra a következő években.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)


