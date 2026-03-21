Judák ZsoltVálasztás 2026Tisza

Magyar Péter bajba került, újabb képviselőjelöltje szerepelt le, jó néhány érdekesség került elő a múltjából is

Az alpári előadásmódú Judák Zsolt, a Tisza Párt kalocsai jelöltjének civil múltjában ellentmondást találtak a helyiek. Judák korábban egy olyan vállalkozás társtulajdonosa volt, amelyik egy százmilliós építkezés után nem fizette ki munkásait.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 13:18
Zavaros működésű cégekben volt társtulajdonos a Tisza Párt kalocsai képviselőjelöltje, aki a napokban egy kampányrendezvényen alpári stílusban beszélt a miniszterelnökről és nevetségessé tette magát zagyva előadásával, dalolászásával – számol be róla a Bács-Kiskun vármegyei hírportál. Judák Zsolt a botrányos szereplésével Hartán önmaga vonta kétségbe a politikusi kvalitásait, de ha a korábbi pályafutását vizsgáljuk, az a tisztességére is árnyékot vet.

Magyar Péter Bács-Kiskun vármegye 3-as, Kalocsa-központú választókerületében induló jelöltjének két olyan cégben is volt érdekeltsége, amelyek a felszámolás sorsára jutottak, miután a tevékenységüket nem éppen a korrekt elszámolás jellemezte.

Judák Zsolt a cégnyilvántartás szerint 2007 és 2022 között tulajdonosa volt az Arcus Építészműhely Építőipari Kft.-nek, amelyről 2015-ben a 444.hu közölt cikket az alábbi címmel: „Százmillióért építették a kápolnát, a munkások mégsem kapták meg a bérüket”. A portál szerint a Pallavicini-kápolnát százmillió forintért építettek fel az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, de az építkezésben részt vevő munkások egy része nem kapta meg a pénzét. 

A Délmagyar.hu szerint az emlékpark Facebook-oldalán kezdtek el kommentelni a dühös munkások. 

Nevetséges, EU-s pénzből épül, és milliókat csaltak el, közben meg a munkások nem kapták meg a fizetésüket

– írta az egyik kommentelő.

Az egyik munkást a lap el is érte, ő elmondta, hogy előző év – azaz 2014 – augusztusa óta dolgozott a kápolnán, decemberig nyögvenyelősen még kaptak pénzt, januártól viszont már nem. A munkásnak 95 ezer forintja ragadt bent, egy társának 325 ezerrel tartoztak. Az építési vállalkozó a munkásokat azzal hajtotta el, hogy most nem tud segíteni, mert a fővállalkozó a családjával síel.

A lap akkor azt is megírta, hogy a kápolna felépítéséért, a stációk, szent szobrok restaurációjának elvégzésért 103 millió forintot fizettek ki a fővállalkozónak, vagyis az Arcus Kft.-nek. A kiskőrösi vállalkozást a Délmagyar.hu többször is kereste, de egyáltalán nem reagáltak.

Judákék cége 2022-ben jogutóddal megszűnt, beolvadt egy másik társaságba. 

Érdekesség még, hogy a vállalkozás korábbi ügyvezetője és Judák egykori üzlettársa Szabó Ferenc volt, akit 2016 és 2019 között eltiltottak a cégvezetéstől.

A tiszás képviselőjelölt és Szabó egy másik vállalkozásban is feltűnt, de a 2000-ben alapított DW-INVEST Beruházó, Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. sem volt sikertörténet, a cégjegyzékben a „felszámolás alatt” szerepel a nevük mellett.

Judák Zsolt önéletrajzában a fenti történések nem szerepelnek, ellentétben azzal, hogy „Kiskőrös és Soltvadkert környékén évtizedeken át tanított biológiát és testnevelést, generációk nőttek fel a keze alatt”. 

Ezt azonban a helyiek cáfolják, szerintük Judák mindössze néhány évig tanított.

 Talán ez sem véletlen, a szerdai kampányrendezvényen látott abszurd előadása után nehéz elképzelni a tiszás jelöltet a katedrán.

Azt, hogy az Országgyűlés padsoraiban a Judák által mutatott „képességekre”szükség van-e, majd eldöntik a választópolgárok április 12-én.

Borítókép: Judák Zsolt, a Tisza Párt képviselőjelöltje (Forrás: Facebook/Judák Zsolt)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
