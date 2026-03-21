Magyar Péter bajba került, újabb képviselőjelöltje szerepelt le, jó néhány érdekesség került elő a múltjából is

Zavaros működésű cégekben volt társtulajdonos a Tisza Párt kalocsai képviselőjelöltje, aki a napokban egy kampányrendezvényen alpári stílusban beszélt a miniszterelnökről és nevetségessé tette magát zagyva előadásával, dalolászásával – számol be róla a Bács-Kiskun vármegyei hírportál. Judák Zsolt a botrányos szereplésével Hartán önmaga vonta kétségbe a politikusi kvalitásait, de ha a korábbi pályafutását vizsgáljuk, az a tisztességére is árnyékot vet.

Magyar Péter Bács-Kiskun vármegye 3-as, Kalocsa-központú választókerületében induló jelöltjének két olyan cégben is volt érdekeltsége, amelyek a felszámolás sorsára jutottak, miután a tevékenységüket nem éppen a korrekt elszámolás jellemezte.

Judák Zsolt a cégnyilvántartás szerint 2007 és 2022 között tulajdonosa volt az Arcus Építészműhely Építőipari Kft.-nek, amelyről 2015-ben a 444.hu közölt cikket az alábbi címmel: „Százmillióért építették a kápolnát, a munkások mégsem kapták meg a bérüket”. A portál szerint a Pallavicini-kápolnát százmillió forintért építettek fel az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, de az építkezésben részt vevő munkások egy része nem kapta meg a pénzét.

A Délmagyar.hu szerint az emlékpark Facebook-oldalán kezdtek el kommentelni a dühös munkások.

Nevetséges, EU-s pénzből épül, és milliókat csaltak el, közben meg a munkások nem kapták meg a fizetésüket

– írta az egyik kommentelő.

Az egyik munkást a lap el is érte, ő elmondta, hogy előző év – azaz 2014 – augusztusa óta dolgozott a kápolnán, decemberig nyögvenyelősen még kaptak pénzt, januártól viszont már nem. A munkásnak 95 ezer forintja ragadt bent, egy társának 325 ezerrel tartoztak. Az építési vállalkozó a munkásokat azzal hajtotta el, hogy most nem tud segíteni, mert a fővállalkozó a családjával síel.

A lap akkor azt is megírta, hogy a kápolna felépítéséért, a stációk, szent szobrok restaurációjának elvégzésért 103 millió forintot fizettek ki a fővállalkozónak, vagyis az Arcus Kft.-nek. A kiskőrösi vállalkozást a Délmagyar.hu többször is kereste, de egyáltalán nem reagáltak.