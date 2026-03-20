Nem akarta beengedni a házba a borsodi nő a férfit, aztán arra ocsúdott fel, hogy lángol a tető

Négy gyermek is volt az ingatlanban.

Magyar Nemzet
Forrás: Boon2026. 03. 20. 19:04
társasház,ablak,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elrendelte a letartóztatását a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak, akit azzal gyanúsítanak, hogy március 18-án éjszaka szándékosan tüzet okozott egy családi házban a Borsod vármegyei Homrogdon – írja a Boon

Egyelőre úgy tudni, hogy a férfi korábbi, valós vagy vélt sérelmei miatt jelent meg annál a nőnél, aki az ingatlanban élt. A felek az ajtón keresztül beszélgettek, a gyanúsított azonban be akart jutni a házba, amit a nő nem engedett meg. A helyzet hamar veszekedéssé fajult, a férfi 

életveszélyesen megfenyegette a nőt.

Az incidens után a férfi távozott, majd rövid időn belül visszatért, és a ház egy lakhatásra nem használt hátsó helyiségében felhalmozott háztartási hulladékot meggyújtotta. A lángok gyorsan átterjedtek a padlásra és a tetőszerkezetre is.

A tüzet a házban tartózkodó nő időben észlelte, így négy kiskorú gyermekével együtt sértetlenül ki tudtak menekülni az épületből. A lángok továbbterjedését végül a katasztrófavédelem akadályozta meg.

A férfi tette, ha a bíróság bizonyítottnak találja

 különös kegyetlenséggel, több ember, köztük tizennegyedik életévüket be nem töltött személyek sérelmére elkövetett emberölés kísérletének minősülhet.

A súlyos, többszörösen minősülő bűncselekmény miatt akár tíztől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. A bíróság szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, emellett az is valószínűsíthető, hogy a gyanúsított befolyásolná a tanúkat vagy megpróbálná eltüntetni a bizonyítékokat. A bűnismétlés kockázatát sem zárták ki.

Mindezeket mérlegelve a bíróság 2026. április 20-ig, egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés végleges.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu