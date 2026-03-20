Elrendelte a letartóztatását a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak, akit azzal gyanúsítanak, hogy március 18-án éjszaka szándékosan tüzet okozott egy családi házban a Borsod vármegyei Homrogdon – írja a Boon.
Nem akarta beengedni a házba a borsodi nő a férfit, aztán arra ocsúdott fel, hogy lángol a tető
Négy gyermek is volt az ingatlanban.
Egyelőre úgy tudni, hogy a férfi korábbi, valós vagy vélt sérelmei miatt jelent meg annál a nőnél, aki az ingatlanban élt. A felek az ajtón keresztül beszélgettek, a gyanúsított azonban be akart jutni a házba, amit a nő nem engedett meg. A helyzet hamar veszekedéssé fajult, a férfi
életveszélyesen megfenyegette a nőt.
Az incidens után a férfi távozott, majd rövid időn belül visszatért, és a ház egy lakhatásra nem használt hátsó helyiségében felhalmozott háztartási hulladékot meggyújtotta. A lángok gyorsan átterjedtek a padlásra és a tetőszerkezetre is.
A tüzet a házban tartózkodó nő időben észlelte, így négy kiskorú gyermekével együtt sértetlenül ki tudtak menekülni az épületből. A lángok továbbterjedését végül a katasztrófavédelem akadályozta meg.
A férfi tette, ha a bíróság bizonyítottnak találja
különös kegyetlenséggel, több ember, köztük tizennegyedik életévüket be nem töltött személyek sérelmére elkövetett emberölés kísérletének minősülhet.
A súlyos, többszörösen minősülő bűncselekmény miatt akár tíztől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. A bíróság szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, emellett az is valószínűsíthető, hogy a gyanúsított befolyásolná a tanúkat vagy megpróbálná eltüntetni a bizonyítékokat. A bűnismétlés kockázatát sem zárták ki.
Mindezeket mérlegelve a bíróság 2026. április 20-ig, egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés végleges.
