Bizonyítékok nélkül vádaskodik a tiszás kiugrott rendőrtiszt + videó

A Tisza Párt két informatikusáról kiderült, hogy beszervezték az ukránok – idézte fel Deák Dániel a heti videóelemzésében. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte: Szabó Bence kiugrott rendőrszázados szerint a Tiszát titkosszolgálati akcióval próbálták bedönteni. Ezzel szemben semmilyen bizonyíték nincs, ami alátámasztaná a kiugrott rendőr állításait, csak feltételezéseket fogalmazott meg – tette hozzá.

Ezzel szemben a kormány nyilvánosságra hozta az egyik tiszás informatikus kihallgatásáról készült felvételeket. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusát külföldi titkosszolgálatok próbálták beszervezni.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal feladata, hogy a kémelhárítási tevékenységet elvégezze. Feltérképezték, hogy milyen befolyásolási próbálkozás történt

– mutatott rá Deák Dániel.

Hozzátette: a kémelhárítás dolga, hogy vizsgálatot folytasson és eljárásokat indítson. Szerinte ebben semmi meglepő vagy felháborító nincs. Megjegyezte, hogy a tiszás kampány kifulladt, és teljesen egyértelmű, hogy nem felelnek meg a valóságnak, amiket Szabó Bence megfogalmazott.

Kifulladt a Tisza rágalomhadjárata

Mint lapunk megírta, a Direkt36 a hét közepén közzétett egy volt rendőrszázadossal, Szabó Bencével készült interjút. Az egykori egyenruhás lényegében megerősítette a Direkt36 keddi cikkében foglaltakat, miszerint egy jól szervezett akció zajlott a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük.

Azonban hamar kiderült, hogy valótlanságokon alapuló lejárató anyagról van szó.

A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a volt rendőrt, mégpedig amiatt, mert Szabó adhatta át a nyomozási ügyiratok másolatait a Direkt36-nak. Az exrendőrrel kapcsolatban árulkodó mozzanat, hogy Magyar Péter már tavaly decemberben arra utalt, hogy Szabó Bence majd felbukkan. De a tiszás kapcsolatot erősíti az is, hogy a Szabó védelmét ellátó Laczó Adrienn Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével együtt dolgozott a párt igazságügyi programján, és a Tiszával szintén összekapcsolható aranykonvoj ügyében az ukránokat képviseli.