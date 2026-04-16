csapadékpalántafagyok

Ami elfagyhatott, elfagyott, ami kiszáradhat, jó eséllyel ki fog száradni

Az elmúlt héten több napon is kialakult éjszakai fagyok sokfelé okoztak súlyos károkat a gyümölcsösökben – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 16. 14:19
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az elmúlt egy hétben nagyrészt száraz volt az idő. Az ország túlnyomó részén a sokéves átlagnál kevesebb csapadék hullott az elmúlt harminc, illetve kilencven napban, ennek megfelelően a talaj felszín közeli tíz-húsz centiméteres rétege nagy területen kritikusan száraz állapotban van. 

A húsz–hatvan centiméteres talajréteg vízellátottsága még általában jónak mondható, a mélyebb rétegekből pedig főként az Alföldön hiányzik hetven–száz milliméter nedvesség, ami a tél során nem töltődött föl. Az öt centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga már tartósan meghaladja a tíz fokot.

A hőmérséklet a múlt hét második felében jellemzően egy–négy fokkal elmaradt a sokéves átlagtól, a napi középértékek tíz fok alatt alakultak. A múlt héten keddtől vasárnapig minden éjszaka előfordultak fagyok az országban, a legerősebb fagyok szombatra virradóra, az északi völgyekben és a Nyírségben alakultak ki, ahol mínusz öt és mínusz hét fok közötti értékeket is mértek. 

Hétfőtől megszűntek az éjszakai fagyok, melegedett a levegő, a maximumok már húsz fok közelébe emelkedtek.

Az őszi búza szépen nő, az állomány a szokásosnál előrébb jár a fejlődésben, zöld tömegük intenzíven növekszik. A repce teljes virágzásban van, és bár a gyökérzónában még kielégítő mennyiségű nedvesség található, nagy szükség lenne a csapadékra. A nyári kapás növények vetése többnyire véget ért, a csírázáshoz és a keléshez azonban áztató esőre lenne szükség, mert a magok száraz talajba kerültek. 

A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek a múlt hét második felében.

Az előrejelzés szerint a következő hat-nyolc napban sem várható nagy területre kiterjedő, jelentősebb mennyiségű csapadék, így a talaj tovább szárad, az aszályhelyzet várhatóan tovább romlik. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnapig marad a húsz fok körüli tartományban, majd hétfőn hidegfront érkezik lehűléssel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
