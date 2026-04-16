Ami elfagyhatott, elfagyott, ami kiszáradhat, jó eséllyel ki fog száradni

Az elmúlt egy hétben nagyrészt száraz volt az idő. Az ország túlnyomó részén a sokéves átlagnál kevesebb csapadék hullott az elmúlt harminc, illetve kilencven napban, ennek megfelelően a talaj felszín közeli tíz-húsz centiméteres rétege nagy területen kritikusan száraz állapotban van.
A húsz–hatvan centiméteres talajréteg vízellátottsága még általában jónak mondható, a mélyebb rétegekből pedig főként az Alföldön hiányzik hetven–száz milliméter nedvesség, ami a tél során nem töltődött föl. Az öt centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga már tartósan meghaladja a tíz fokot.
A hőmérséklet a múlt hét második felében jellemzően egy–négy fokkal elmaradt a sokéves átlagtól, a napi középértékek tíz fok alatt alakultak. A múlt héten keddtől vasárnapig minden éjszaka előfordultak fagyok az országban, a legerősebb fagyok szombatra virradóra, az északi völgyekben és a Nyírségben alakultak ki, ahol mínusz öt és mínusz hét fok közötti értékeket is mértek.
Hétfőtől megszűntek az éjszakai fagyok, melegedett a levegő, a maximumok már húsz fok közelébe emelkedtek.
További Belföld híreink
Az őszi búza szépen nő, az állomány a szokásosnál előrébb jár a fejlődésben, zöld tömegük intenzíven növekszik. A repce teljes virágzásban van, és bár a gyökérzónában még kielégítő mennyiségű nedvesség található, nagy szükség lenne a csapadékra. A nyári kapás növények vetése többnyire véget ért, a csírázáshoz és a keléshez azonban áztató esőre lenne szükség, mert a magok száraz talajba kerültek.
A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek a múlt hét második felében.
További Belföld híreink
Az előrejelzés szerint a következő hat-nyolc napban sem várható nagy területre kiterjedő, jelentősebb mennyiségű csapadék, így a talaj tovább szárad, az aszályhelyzet várhatóan tovább romlik. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnapig marad a húsz fok körüli tartományban, majd hétfőn hidegfront érkezik lehűléssel.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!