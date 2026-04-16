Ami elfagyhatott, elfagyott, ami kiszáradhat, jó eséllyel ki fog száradni

A húsz–hatvan centiméteres talajréteg vízellátottsága még általában jónak mondható, a mélyebb rétegekből pedig főként az Alföldön hiányzik hetven–száz milliméter nedvesség, ami a tél során nem töltődött föl. Az öt centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga már tartósan meghaladja a tíz fokot.

A hőmérséklet a múlt hét második felében jellemzően egy–négy fokkal elmaradt a sokéves átlagtól, a napi középértékek tíz fok alatt alakultak. A múlt héten keddtől vasárnapig minden éjszaka előfordultak fagyok az országban, a legerősebb fagyok szombatra virradóra, az északi völgyekben és a Nyírségben alakultak ki, ahol mínusz öt és mínusz hét fok közötti értékeket is mértek.