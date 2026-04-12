Dömötör Csaba: Azzal vádolnak másokat, amit ők maguk követnek el

Vácon a Tisza-jelölt képével és logóval ellátott busz kering a szavazókörnél.

2026. 04. 12. 17:20
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Magyar Péter azt állította reggel, hogy a Fidesz hamis zászlós műveletre készül, tiszás logós provokátorok érkeznek majd a szavazókörökhöz. (A törvény szerint a szavazókörök 150 méteres körzetében tilos kampányolni.)” – írta Dömötör Csaba hivatalos közösségi oldalán

A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette: „Ehhez képest Vácon a Tisza-jelölt képével és logóval ellátott busz kering a szavazókörnél. Nyugodtan zárjuk ki, hogy az a kampánybusz, amely egyébként jó ideje járja a várost, a Fidesz hamis zászlós busza.” Így ez megint csak egyet jelent a képviselő szerint:

Azzal vádolnak másokat, amit ők maguk követnek el.

Dömötör Csaba úgy folytatta: „Meg egy sokadik ok arra, hogy mindannyian részt vegyünk a szavazáson. Már csak pár óra, 2 X a Fideszre, Hajrá, Magyarország!”

A Fidesz európai parlamenti képviselője korábban azt írta Facebook-oldalán:

Kívántak nektek jó vergődést, számlálták a jobboldaliak napjait, mutogattak testrészeket, fenyegettek kirúgással és akasztással is. Most mi jövünk! Kiállunk magunkért, kiállunk a békéért és kiállunk Magyarországért!

– erősítette meg Dömötör Csaba, majd nyomatékosította: 

2 x a Fideszre

A Fidesz európai parlamenti képviselője korábbi Facebook-posztjában azt írta: „Minden egyes Fideszre leadott szavazat a hazaszeretet szavazata is. Most tudunk kiállni Magyarországért!”

Amint arról beszámoltunk, Dömötör Csaba korábban felhívta a figyelmet: Magyar Péter jogsértést és csalást kiált, miközben azt a hívei követik el. Arról is beszámoltunk, hogy Hajdúsámsonban is érvénytelen voksolásra akarták rávenni a Fidesz és Mi Hazánk szavazóit a tiszások. 

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a demokrácia-központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

