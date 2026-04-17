Holttestet találtak Pécsen

Csütörtökön egy ismeretlen férfi holttestét találták meg Pécs területén – közölte a rendőrség. Az eset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.
A holttestet még nem tudták azonosítani
Az elhunyt személyazonossága egyelőre nem ismert. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi terepmintás nadrágot, fekete színű, XL méretű kabátot, valamint fekete pulóvert viselt, amelyen Jamaika felirat szerepel. Lábán fekete-bordó színű cipő volt.
Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság folytat körözési eljárást, és kérik mindazok jelentkezését, akiknek információjuk van az elhunyt kilétéről vagy az esettel kapcsolatban – írja a Bama.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
