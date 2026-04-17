A nemzeti oldal teljes megújulásáról ad interjút Kocsis Máté

Kocsis Máté a Hír TV Péntek8 című műsorának a vendége lesz este nyolc órától. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán tudatta, hogy a műsorban a nemzeti oldal teljes megújulásáról is szó lesz.

Orbán Viktor csütörtökön a Patriótának adott interjút. A leköszönő miniszterelnök szerint a Fidesznek újra kell szerveznie magát, mert a hazafiaké a jövő. Arról is beszélt, hogy az újraszervezésnek része, hogy átgondolják a parlamenti frakció összetételét, mert nem biztos, hogy most azokra van szükség, akik elöl vannak a listán.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)