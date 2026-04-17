Robert C. Castel: Eltávolodtunk a háború lezárásától

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 14:31

A Front podcast új adásában a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy jelentős mértékben eltávolodtunk az orosz–ukrán háború lezárásától. Robert C. Castel szerint a magyar választások eredménye azt is jelenti, hogy az Európai Uniót már senki és semmi nem gátolja a háborús erőfeszítésekben.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert C. Castel szerint egyre távolabb kerül a béke 
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A szakértő szerint nagyjából mindenki egyetért abban a nemzetközi térben, hogy az elmúlt időszakban Oroszország komoly stratégiai tartalékokat vetett be a Donbász térségében. Az ukránok ugyanakkor azt állítják, hogy ezen mozgósításoknak nem volt eredménye, amit az orosz haderő természetesen szinte azonnal cáfolt. 

Összességében Castel szerint, ha ránézünk a konfliktusra, azt látjuk, hogy egyre távolabb kerülünk a békétől. 

A szakértő szerint egyelőre nem látszik, hogy hogyan és mikor fog újraindulni a kommunikáció a felek között, illetve Ukrajna támogatása még az, ami általában egy „ilyen slágertéma szokott lenni”, mert sokan ettől teszik függővé azt, hogy meddig is tud Ukrajna ebben a háborúban kitartani. Ezen a téren viszont van változás, hiszen a magyar blokkolás nélkül például a 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatos kérdések megoldódhatnak, tehát azt a közeljövőben valamikor Ukrajna megkaphatja. 

Én úgy gondolom, hogy jelentős mértékben eltávolodtunk a háború befejezésétől, a háború lezárásától. Ennek három oka van. Az első ok: láttuk a magyarországi választások eredményét, és valószínűsíthető, hogy az a fajta kézifék, amely eddig Európára volt rácsavarozva, a jövőben kevésbé fog hatékonyan működni. Ez pedig erősíti az ukránok azon reményét, hogy sokkal olajozottabban, gördülékenyebben és könnyebben juthatnak hozzá az európai támogatásokhoz, ami viszont csökkenti a motivációjukat arra, hogy kompromisszumot kössenek

– fogalmazott a konfliktus esetleges lezárásával kapcsolatban Castel. 

A szakértő egyúttal kiemelte, hogy az orosz szándék a háború lezárására csökkenhet, hiszen a közel-keleti háború okozta energiaár-növekedést Oroszország kihasználja.

Emellett pedig „Oroszország látja azt a hatalmas feszültséget, ami a nyugati tömbön belül kialakult Trump elnök és az európai szövetségesei között, ezt pedig szintén kihasználhatják”. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekválasztás

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
