Robert C. Castel: Eltávolodtunk a háború lezárásától

A Front podcast új adásában a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója ismét az orosz–ukrán háború eseményeit elemezte. Robert C. Castel szerint a magyar választás eredménye és más tényezők is abba az irányba mutatnak, hogy távolodunk a háború lezárásától.

Robert C. Castel szerint egyre távolabb kerül a béke

A szakértő szerint nagyjából mindenki egyetért abban a nemzetközi térben, hogy az elmúlt időszakban Oroszország komoly stratégiai tartalékokat vetett be a Donbász térségében. Az ukránok ugyanakkor azt állítják, hogy ezen mozgósításoknak nem volt eredménye, amit az orosz haderő természetesen szinte azonnal cáfolt.