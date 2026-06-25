Most a civilek által kirakott magyar zászlót dobták a Dunába, videón a gyalázatos tett

A közleményben azt is írták, remélik, hogy a hatóság ugyanolyan gyorsan és határozottan fog eljárni az ő esetükben is, mint ahogyan azt a szivárványos zászlókat a Dunába hajító hazafival szemben tette. – Karácsony Gergelytől pedig várjuk a választ: Novák Előd mintájára, aki vállalta a most meghurcolt hazafi büntetésének kifizetését, Karácsony Gergely is ki fogja fizetni a bírságot, és kiáll a magyar zászlót a Dunába dobó emberek mellett, ha már indirekt módon biztatta őket tettükre? – áll a közleményben.