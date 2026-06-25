A közleményben azt is írták, remélik, hogy a hatóság ugyanolyan gyorsan és határozottan fog eljárni az ő esetükben is, mint ahogyan azt a szivárványos zászlókat a Dunába hajító hazafival szemben tette. – Karácsony Gergelytől pedig várjuk a választ: Novák Előd mintájára, aki vállalta a most meghurcolt hazafi büntetésének kifizetését, Karácsony Gergely is ki fogja fizetni a bírságot, és kiáll a magyar zászlót a Dunába dobó emberek mellett, ha már indirekt módon biztatta őket tettükre? – áll a közleményben.
Most a civilek által kirakott magyar zászlót dobták a Dunába, videón a gyalázatos tett
Eljárás indított a rendőrség azt követően, hogy valaki a Dunába dobott egy magyar zászlót – tudta meg a Magyar Nemzet. Az Erzsébet hídon korábban pride-zászlók lógtak, ám azokat egy férfi ugyancsak a folyóba dobta. Helyükre kerültek ki a nemzeti lobogók.
Komment
Összesen 3 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!