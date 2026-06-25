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Most a civilek által kirakott magyar zászlót dobták a Dunába, videón a gyalázatos tett

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Eljárás indított a rendőrség azt követően, hogy valaki a Dunába dobott egy magyar zászlót – tudta meg a Magyar Nemzet. Az Erzsébet hídon korábban pride-zászlók lógtak, ám azokat egy férfi ugyancsak a folyóba dobta. Helyükre kerültek ki a nemzeti lobogók.

Pámer Dávid
2026. 06. 25. 11:03
Forrás: Hatlaczki Balazs
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A közleményben azt is írták, remélik, hogy a hatóság ugyanolyan gyorsan és határozottan fog eljárni az ő esetükben is, mint ahogyan azt a szivárványos zászlókat a Dunába hajító hazafival szemben tette. – Karácsony Gergelytől pedig várjuk a választ: Novák Előd mintájára, aki vállalta a most meghurcolt hazafi büntetésének kifizetését, Karácsony Gergely is ki fogja fizetni a bírságot, és kiáll a magyar zászlót a Dunába dobó emberek mellett, ha már indirekt módon biztatta őket tettükre? – áll a közleményben.

 

Komment

Összesen 3 komment

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Bayer Zsolt
idezojelekszámok

Számok, tények...

Bayer Zsolt avatarja

...ugyan már. Fontosabb és megbízhatóbb ezeknél a min. el. tesókájának pánsípja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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