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Árad az LMBTQ-lobbi: a Tisza-kormánytól követelik az azonos neműek örökbefogadási jogát

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Az aHang elnevezésű Soros-szervezet petíciót indított, hogy az azonos nemű párok is fogadhassanak örökbe. Emellett egy közleményt címeztek Kátai-Német Vilmos szociális miniszternek, hogy a kormány módosítsa az örökbefogadást érintő jogszabályokat. Láthatóan a genderlobbi a választási támogatásért cserébe benyújtotta a számlát a Tisza-kormánynak.

Máté Patrik
2026. 06. 22. 6:05
Fotó: Csudai Sándor
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