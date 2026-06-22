Árad az LMBTQ-lobbi: a Tisza-kormánytól követelik az azonos neműek örökbefogadási jogát
Az aHang elnevezésű Soros-szervezet petíciót indított, hogy az azonos nemű párok is fogadhassanak örökbe. Emellett egy közleményt címeztek Kátai-Német Vilmos szociális miniszternek, hogy a kormány módosítsa az örökbefogadást érintő jogszabályokat. Láthatóan a genderlobbi a választási támogatásért cserébe benyújtotta a számlát a Tisza-kormánynak.
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