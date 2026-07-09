hont andráskonok péterSzakács Istvánszabó tímea

Baloldali megmondóembereknek sem tetszik, hogy rendőrök vitték el Szakács Istvánt

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A véleményszabadságot féltik.

2026. 07. 09. 5:50
Forrás: Facebook/Szakács István
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Még Szabó Tímea szerint is hiba volt

 Szabó Tímea, a Párbeszéd volt országgyűlési képviselője közösségi oldalán egy nagyon hosszú posztban azt írta, a rendelkezésre álló információk alapján hiba volt Szakács István bevinni a rendőrségre. Szerinte az akció leginkább arra volt jó, hogy „a holnapi Fidesz-tüntetés előtt fölöslegesen felkorbácsolja az indulatokat, és mozgósítsa az Orbán-hívőket”.

Szabó Tímea sem titkolja véleményét Szakácsról, de úgy véli, ha a rendőrségnek valóban csak annyi információ állt a rendelkezésére, amennyi a hazugsággyáros oldalán megjelent a posztjaiban, akkor az meggyőződése szerint belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, és nem meríti ki bűncselekmény gyanúját.

Szabó Tímea emlékeztetett, amikor Karácsony Gergely főpolgármestert Orbán Viktor börtönnel fenyegette a pride megszervezése miatt, akkor ő maga is kiírta Facebook-oldalára, hogy ha kell, kiszabadítják, tehát nem látja jogi alapját annak, hogy reggel 6-kor betörjenek Szakácshoz, és bevigyék.

 

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