Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását – Sulyok Tamásnak mennie kell?

A miniszterelnök válaszul az igazságügyi miniszter társaságában, Görög Mártával látogatott el újfent a Sándor-palotába, hogy Sulyok Tamással tárgyaljanak, a találkozót követően pedig bejelentette, módosítják az Alaptörvényt a köztársasági elnök leváltása érdekében.

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult a kormány és a közte kialakult konliktus miatt (Fotó: Bartos Gyula)

Sulyok Tamás sem hagyta ennyiben az ügyét és indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz (Ab) az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság elnöke azonban levette a testület június 19-i teljes ülésének napirendjéről az ügyet.

A köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem volt határozatképes.

Nem kellett sok idő, hogy kiderüljön, Magyar Péter képes olyan eszközökhöz is nyúlni, amely a demokratikus berendezkedésünk alapjait is érinti: június 22-én bejelentést tett, kezdeményezik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését a Tisztítótűz-művelet részeként.

Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, pont

– fogalmazott beszédében. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot július 4-én szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek, a módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.