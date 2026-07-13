alaptörvénySulyok TamásÁder JánosországgyűlésMagyar Péter

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását – Sulyok Tamásnak mennie kell?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Magyar Péter Sulyok Tamás elleni hadjárata fontos ponthoz érkezik. A köztársasági elnök ellen indított harccal az ellenzéken, alkotmányjogászok során túl még a nemzetközi jogvédő szervezetek sem értettek egyet, ennek ellenére a parlamentben hétfőn szavaznak az alaptörvény 17. módosításáról, melynek egyik pontja az államfő megbízásának a megszűntetése.

Munkatársunktól
2026. 07. 13. 5:50
Fotó: BARTOS Gyula (family name first = Bartos Forrás: Gyula Bartos, photographer
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök válaszul az igazságügyi miniszter társaságában, Görög Mártával látogatott el újfent a Sándor-palotába, hogy Sulyok Tamással tárgyaljanak, a találkozót követően pedig bejelentette, módosítják az Alaptörvényt a köztársasági elnök leváltása érdekében.

2026. július 2. | Találkozó a Velencei Bizottság delegációjával – Marta Cartabia, a Velencei Bizottság elnöke, Prof. Dr. Christoph Grabenwarter, az osztrák Alkotmánybíróság elnöke, a Velencei Bizottság tagja Simona Granata-Menghini, a Velencei Bizottság főtitkára | az esemény képei.
Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult a kormány és a közte kialakult konliktus miatt (Fotó: Bartos Gyula)

Sulyok Tamás sem hagyta ennyiben az ügyét és indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz (Ab) az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság elnöke azonban levette a testület június 19-i teljes ülésének napirendjéről az ügyet.

A köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem volt határozatképes.

Nem kellett sok idő, hogy kiderüljön, Magyar Péter képes olyan eszközökhöz is nyúlni, amely a demokratikus berendezkedésünk alapjait is érinti: június 22-én bejelentést tett, kezdeményezik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését a Tisztítótűz-művelet részeként. 

Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, pont

– fogalmazott beszédében. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot július 4-én szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek, a módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.

Budapesten tárgyalt a felekkel a Velencei Bizottság delegációja

Július 2-án a Velencei Bizottság delegációja Budapestre érkezett, ahol személyesen tárgyaltak Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és Magyar Péter miniszterelnökkel annak érdekében, hogy a magyar közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus rendezését segítsék. A Sándor-palota által megosztott angol nyelvű dokumentum szerint a köztársasági elnök egyebek mellett olyan kérdéseket intézett a Velencei Bizottsághoz, hogy

  • elmozdítható-e az államfő politikai okokból?
  • alkalmazható-e visszamenőleges hatályú jogalkotás az államfő ellen?
  • hogyan érinti ez a hatalmi ágak megosztását?
  • összeegyeztethető-e a jogállamisággal a személyre szabott törvénykezés?

A jogvédő szervezetek is aggályosnak tartják Magyar Péter eszközeit

A Human Rights Watch, a TASZ, a Magyar Helsinki Bizottság és Tordai Csaba alkotmányjogász is kifogásokat fogalmazott meg az alaptörvény 17. módosításának több elemével kapcsolatban, de az Amnesty International Magyarország is arról írt, hogy a kormány által választott megoldás nincs rendben. Mint írták, 

az alaptörvény-módosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. 

Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sulyok Tamás okot adott.

Noha a miniszterelnök azzal védekezik, hogy a kormány június 22-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alaptörvény 17. módosítását, 

a jogvédő szervezet szerint viszont kérdéseket vet fel, hogy a néhány napos, online kérdőív valódi egyeztetésnek minősül-e. 

A szervezet kifogásolja, hogy a kormány öt napot adott a véleményezésre, ami a szokásos társadalmi egyeztetés minimális 8 napjánál is kevesebb. Egyúttal jelezték, hogy az alaptörvény-módosítás további részeire vonatkozó álláspontjukkal együtt elküldik véleményüket.

Áder János volt köztársasági elnök élesen bírálta Magyar Pétert, azt üzente, nincs elég politikai bátorsága (Forrás: YouTube/képernyőfotó)

Áder János volt köztársasági elnök is élesen bírálta az alaptörvény módosítását és egyenesen alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. A volt köztársasági elnök szerint a miniszterelnök ötnapos konzultációja komolytalan.

Nyolcmillió választója van Magyarországnak, az, hogy egy Facebook-vitában 15 ezer ember mit mond, van annak jelentősége? Ez a szám még a Tisza szavazóinak is a töredéke, és ezt tekinti alkotmányt befolyásoló tényezőnek?

– tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy Magyar Péter álszavazások mögé bújik, mert nincs elég politikai bátorsága ahhoz, hogy jogállami módszerekkel érje el a politikai célját. „Ez elfogadhatlan, az, hogy erre hivatkoznak, teljesen komolytalan”– fűzte hozzá Áder János.

 

Több tízezren álltak Sulyok Tamás mellé

Nem csak a jogvédő szervezetek, de a társadalom is kifejezte aggályait az alaptörvény módosítással kapcsolatban, a július 9-én szervezett „Stop önkény!” tüntetésen nagy tömeg vonult a Sándor-palotához, hogy a „tiszás önkényuralom kiépítése” és Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen demonstráljanak. 

Sándor palota demonstráció STOP önkény tüntetés
Több tízezren vonultak a Sándor-palotához, hogy Sulyok Tamást támogassák (Fotó: Polyák Attila)

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szintén véleményezte a kialakult helyzetet, álláspontja szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány. A Fidesz elnöke rámutatott, miért fontos a közös kiállás Sulyok Tamás mellett. Mint fogalmazott:

Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik.

Az eseményen Áder János is beszédet mondott, aki emlékeztetett, hogy mire szól az új Országgyűlés és kormány felhatalmazása és az államfő eltávolításnak a szándéka az összes jogállami elvet megsérti. A volt államfő szerint fontos beszélni arról is, miért baj, hogy Magyar Péter a mostani szintre süllyesztette a közbeszédet. 

Leszögezte, nemet kell mondani a hazugságra, a demagógiára, a jellemtelenségre, az elvtelenségre, és az alpári beszédre. 

Szerinte a négy évvel ezelőtti, utolsó parlamenti beszéde óta nemhogy javult volna a helyzet. Ugyanis attól kell félni, hogy a Facebookon terjesztett lincshangulat manifesztálódik. – Nem félünk – tette egyértelművé a volt államfő.

 

Borítókép: Sulyok Tamás a Velencei Bizottság delegációjával (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKátai-Németh Vilmos

Ezt a táblát majd eltesszük...

Bayer Zsolt avatarja

...és múzeumban fogjuk mutogatni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu