Rendkívüli

Szijjártó Péter szakít a politikával, lemondott a parlamenti mandátumáról

karácsony gergelyvitézy dávidrákosrendezőfőváros

Rákosrendező ügyében egymásra mutogat a kormány és a főváros

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A XIII. kerület polgármestere szerint „újabb Hős utcát” hoztak létre Rákosrendezőnél, ahol szerinte illegális lakásfoglalók, drogfogyasztók és bűncselekmények veszélyeztetik a környéken élőket. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter válaszában azt írta: az érintett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, a MÁV pedig már minden szükséges hozzájárulást megadott a bontáshoz.

Gábor Márton
2026. 07. 15. 13:03
Borítókép: Rákosrendező (Fotó: Magyar Építők)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, nemrég arról számoltunk be, félnek utcára menni a 13. kerületi egykori MÁV-lakások környékén élők, arra panaszkodnak, hogy önkényes lakásfoglalók költöztek az üres épületekbe – értesült az RTL Híradó. Az alpolgármester szerint százával érkeztek vidékről. Két éve a Rákosrendezőre tervezett, és azóta Karácsonyék által megfúrt Grand Budapest-beruházás miatt ürítették ki a házakat. A közlekedési minisztérium szerint a helyzet rendezése nem az állam, hanem a főváros feladata lenne, akik végül megvásárolták a területet.

A Fidesz-kormány idején a Rákosrendezőnek hívott, több tíz hektáros területen egy arab befektetőcsoport, az Eagle Hills ingatlanfejlesztő vállalat óriásberuházást valósított volna meg

Ez lett volna a Grand Budapest nevű projekt.

A tervek szerint a fejlesztő kilenc év alatt ötezermilliárd forintnyi beruházást hajtott volna végre, létrejött volna 14 ezer munkahely, az építkezéseken túlnyomórészt magyar cégek dolgoztak volna, mindez érezhetően emelte volna a GDP-t. Megfizethető lakások is szerepeltek a tervekben egy hatalmas park és több közúti fejlesztés mellett. Mindebből azonban nem lett semmi, mert miután

a magyar kabinet és az Egyesült Arab Emírségek kormánya tavaly nemzetközi megállapodást kötött, majd 2025. január 16-án sor került Rákosrendező vasútüzemhez nem szükséges területeinek értékesítésére, Karácsony Gergely akcióba lendült. 

A főváros közműcégét ugyanis elővásárlási jog illette meg a területre, amit az önkormányzat érvényesített is. Karácsonyék akkor valósággal ünnepeltek, hogy megakadályozták a kormányzati tervet és ezzel elvettek a budapestiektől egy óriásfejlesztést. A vásárlásról egyébként úgy döntöttek, hogy az nem szerepelt a főváros büdzséjében. Emiatt és a főváros tetemes adóssága miatt felmerült az is, hogy valójában hűtlen kezelést követtek el az önkormányzatnál a terület megvásárlása miatt. Mint azt megírtuk, a legfrissebb adatok szerint 49,5 milliárd forintos mínuszban van a fővárosi önkormányzat számlája

Karácsonyék már a vételár első részletének átutalásakor megkezdték a magyarázkodást, hogy miért csak sokára lesz látható változás a területen. A nagyszabású terveket is úgy mutatta be a főpolgármester, hogy azok legfontosabb eleme az Orbán-kormányra való mutogatás volt. 

Borítókép: Rákosrendező (Fotó: Magyar Építők) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleksvédország

Kenyeret jelentő szó

Pilhál György avatarja

Akkoriban két-három havonta találkoztam Varga Vilmossal, többnyire késő délután, néha este. Előtte csupán azt beszéltük meg, hogy beszélgetni fogunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu