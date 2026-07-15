Rákosrendező ügyében egymásra mutogat a kormány és a főváros

Mint ismert, nemrég arról számoltunk be, félnek utcára menni a 13. kerületi egykori MÁV-lakások környékén élők, arra panaszkodnak, hogy önkényes lakásfoglalók költöztek az üres épületekbe – értesült az RTL Híradó. Az alpolgármester szerint százával érkeztek vidékről. Két éve a Rákosrendezőre tervezett, és azóta Karácsonyék által megfúrt Grand Budapest-beruházás miatt ürítették ki a házakat. A közlekedési minisztérium szerint a helyzet rendezése nem az állam, hanem a főváros feladata lenne, akik végül megvásárolták a területet.

A Fidesz-kormány idején a Rákosrendezőnek hívott, több tíz hektáros területen egy arab befektetőcsoport, az Eagle Hills ingatlanfejlesztő vállalat óriásberuházást valósított volna meg.

Ez lett volna a Grand Budapest nevű projekt.

A tervek szerint a fejlesztő kilenc év alatt ötezermilliárd forintnyi beruházást hajtott volna végre, létrejött volna 14 ezer munkahely, az építkezéseken túlnyomórészt magyar cégek dolgoztak volna, mindez érezhetően emelte volna a GDP-t. Megfizethető lakások is szerepeltek a tervekben egy hatalmas park és több közúti fejlesztés mellett. Mindebből azonban nem lett semmi, mert miután

a magyar kabinet és az Egyesült Arab Emírségek kormánya tavaly nemzetközi megállapodást kötött, majd 2025. január 16-án sor került Rákosrendező vasútüzemhez nem szükséges területeinek értékesítésére, Karácsony Gergely akcióba lendült.

A főváros közműcégét ugyanis elővásárlási jog illette meg a területre, amit az önkormányzat érvényesített is. Karácsonyék akkor valósággal ünnepeltek, hogy megakadályozták a kormányzati tervet és ezzel elvettek a budapestiektől egy óriásfejlesztést. A vásárlásról egyébként úgy döntöttek, hogy az nem szerepelt a főváros büdzséjében. Emiatt és a főváros tetemes adóssága miatt felmerült az is, hogy valójában hűtlen kezelést követtek el az önkormányzatnál a terület megvásárlása miatt. Mint azt megírtuk, a legfrissebb adatok szerint 49,5 milliárd forintos mínuszban van a fővárosi önkormányzat számlája.