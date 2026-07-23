Magyar Pétersulyok tamástisza pártbóka jánoshende csaba

Egyre többen esnek áldozatul a Tisza politikai indíttatású leszámolásainak

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A Tisza Párt hatalomra kerülése óta szinte naponta érkeztek hírek arról, hogy kiket rúgtak ki politikai okokból vagy kik mondtak le a fenyegetések miatt. Ennek legújabb példája Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, akinek a lemondását Magyar Péter miniszterelnök többször is követelte. De távoznia kellett a hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is, emellett pedig a nemzetbiztonsági szerveknél, a rendőrségnél, a közmédiában, valamint a közigazgatásban is zajlottak tisztogatások.

Máté Patrik
2026. 07. 23. 6:20
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Lefejezték az Alkotmánybíróságot

A legfőbb ügyész és a köztársasági elnök mellett másokkal is leszámolt már a Tisza a kormányváltás óta. Egyebek mellett az alaptörvény-módosítás lefejezi az Alkotmánybírságot, mivel azt tartalmazza, hogy 70 éves életkor felett nem lehet betölteni az alkotmánybírói posztot. Ezzel megszűnik Polt Péter és három másik alkotmánybíró megbízatása is. 

De Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása is megszűnik, ugyanis az országgyűlési képviselők választásán már nem választható. 

Ugyanis az alaptörvény-módosítás visszamenőlegesen 12 évben maximalizálja, hogy mennyi ideig lehet egy személy a parlament tagja. Hende Csaba pedig 2002 és 2025 között összesen 23 évig volt már országgyűlési képviselő.

Tisztogatás indult a rendőrségnél és a közigazgatásban

A tiszás bosszúhadjáratnak további áldozatai is voltak, ugyanis korábban menesztették a négy nemzetbiztonsági szolgálat irányítóit, leváltották a budapesti rendőrfőkapitányt, az országos rendőrfőkapitányt, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját, a Készenléti Rendőrség parancsnokát, a Terrorelhárítás Központ, a büntetés-végrehajtás, illetve a katasztrófavédelem vezetőjét, a honvédség vezérkari főnökét,  az országos tiszti főorvost és a mentőszolgálat vezetőjét. Az országos kórházi főigazgató a parlament alakuló ülése előtt lemondott. Emellett mindegyik közigazgatási államtitkárt is lecserélte az új kormány, ahogy a helyettes államtitkárok nagy részét is.

Az állami cégek vezetőit sem kímélték, jelentős személyi változások voltak a MÁV-nál, az MVM-nél, a Szerencsejáték Zrt-nél, az állami bankok élén is. 

Néhány hete pedig a közmédiában is tisztogatást végeztek, miután műsorvezetőket, szerkesztőket és riportereket rúgtak ki.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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