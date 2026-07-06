Vitézy Dávid: A héten döntés születhet a hazánknak járó uniós forrásokról

Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Megjegyezte, hogy a szuverenitásról történő lemondás helyett inkább vissza kellene helyezni nemzeti hatáskörbe a korábban átadott jogosítványokat. A politikus arra hívta fel a figyelmet, Magyar Péter korábban azt ígérte, eltörlik a politikusok mentelmi jogát, de ez azóta sem történt meg, pedig a Mi Hazánk beterjesztette az erre vonatkozó javaslatot. Dúró Dóra egy magyar korrupcióellenes ügyészség létrehozását is szorgalmazta.

A magyar embereknek valóban joga van az uniós forrásokhoz, nem ingyen kapjuk, megnyitottuk a piacunkat. A magyar embereknek az előző években is jártak volna ezek a források, az előző kormány is igyekezett sok mindent megtenni azért, hogy meg is kapják – mondta Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője tudatta, hogy elfogadtak számtalan törvényt, hogy eleget tegyenek a szupermérföldköveknek.

A Tisza akadályozta az uniós források érkezését

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy Kollár Kinga tiszás európai parlamenti képviselő a Fidesz kormányzása alatt örömét fejezte ki amiatt, hogy hazánk nem jut hozzá az uniós forrásokhoz, mivel ez növeli a Tisza választási esélyeit. Az ellenzéki politikus szerint

a tiszás képviselők is akadályozták a források hazahozatalát.

A KDNP frakcióvezetője Ukrajnával kapcsolatban leszögezte, hogy a Tisza hozzájárult ahhoz, hogy elinduljanak Ukrajnával a tárgyalások, csak azt nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadtak el Ukrajnában a kárpátaljai magyar kisebbség érdekében.

A pedagógus-béremeléshez fel tudtunk használni uniós forrásokat is. Ha ezeknél a forrásoknál Magyarország jogállam, hogyan lehet az, hogy a beruházásokra vonatkozó forrásoknál nem jogállam?

– kérdezte Rétvári Bence.