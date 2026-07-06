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Vitézy Dávid: A héten döntés születhet a hazánknak járó uniós forrásokról

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A közlekedési és beruházási miniszter a parlamentben beszélt a Magyarországnak járó európai uniós források hazahozataláról, amire véleménye szerint már a héten sor kerülhet. Emellett hazugsággal vádolta a Fideszt az EU-s pénzek ügyében.

Máté Patrik
2026. 07. 06. 13:32
Fotó: Ladóczki Balázs
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országgyűlés Parlament plenáris ülés Dúró Dóra Jobbik
Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Megjegyezte, hogy a szuverenitásról történő lemondás helyett inkább vissza kellene helyezni nemzeti hatáskörbe a korábban átadott jogosítványokat. A politikus arra hívta fel a figyelmet, Magyar Péter korábban azt ígérte, eltörlik a politikusok mentelmi jogát, de ez azóta sem történt meg, pedig a Mi Hazánk beterjesztette az erre vonatkozó javaslatot. Dúró Dóra egy magyar korrupcióellenes ügyészség létrehozását is szorgalmazta.

A magyar embereknek valóban joga van az uniós forrásokhoz, nem ingyen kapjuk, megnyitottuk a piacunkat. A magyar embereknek az előző években is jártak volna ezek a források, az előző kormány is igyekezett sok mindent megtenni azért, hogy meg is kapják – mondta Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője tudatta, hogy elfogadtak számtalan törvényt, hogy eleget tegyenek a szupermérföldköveknek.

A Tisza akadályozta az uniós források érkezését

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy Kollár Kinga tiszás európai parlamenti képviselő a Fidesz kormányzása alatt örömét fejezte ki amiatt, hogy hazánk nem jut hozzá az uniós forrásokhoz, mivel ez növeli a Tisza választási esélyeit. Az ellenzéki politikus szerint 

a tiszás képviselők is akadályozták a források hazahozatalát.

A KDNP frakcióvezetője Ukrajnával kapcsolatban leszögezte, hogy a Tisza hozzájárult ahhoz, hogy elinduljanak Ukrajnával a tárgyalások, csak azt nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadtak el Ukrajnában a kárpátaljai magyar kisebbség érdekében. 

A pedagógus-béremeléshez fel tudtunk használni uniós forrásokat is. Ha ezeknél a forrásoknál Magyarország jogállam, hogyan lehet az, hogy a beruházásokra vonatkozó forrásoknál nem jogállam?

– kérdezte Rétvári Bence.

Végezetül gratulált Vitézynek, miután az egészségügyet, az energetikát, valamint a felsőoktatást érintő uniós forráscsökkentésekkel 1800 milliárd eurót zsebelt be a miniszter a közlekedési fejlesztések javára.

Hitlerhez és Rákosihoz hasonlították Magyar Pétert

A Fidesz részéről Tuzson Bence a felszólalásában a Magyar Péter-féle önkényuralmi rendszer fintorának nevezte, hogy Vitézy Dávidot kérték meg a felszólalásra, miközben az utolsó Orbán-kormányban államtitkárként dolgozott, és pontosan látta, hogyan valósult meg a kettős mérce. Az ellenzéki képviselő felidézte, hogy Vitézyvel jó személyes viszonyuk volt, még a 2022-es választási kampányában is részt vett.

országgyűlés Parlament plenáris ülés Tuzson Bence
Tuzson Bence, a Fidesz képviselője válaszol Vitézy Dávid napirend előtti felszólalására (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tuzson a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán leszögezte, hogy még az ÁVH-nak sem voltak olyan hatáskörei, mint az NVVH-nak. Majd a köztársasági elnök elmozdításáról kijelentette:

Hitler megvárta, míg Hindenburg meghal. Tildy Zoltánt Rákosi lemondatta a mandátumáról. Senki nem ment el odáig, hogy jogszabállyal elvegyék a mandátumot. Meglátjuk, mit fog szólni a nemzetközi közösség, demokráciában ilyen nincs.

A képviselő leszögezte, a Fidesz is megszerezte volna az uniós forrásokat, de a Tisza inkább feladja az ország szuverenitását, ahelyett, hogy kiállnának a magyar érdekek mellett.

Borítókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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