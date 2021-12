Óriási botrány tört ki Bobby Kotick körül

Újból fellángoltak az indulatok az Activision Blizzard háza táján. A The Wall Street Journal beszámolója alapján a szexuális zaklatási és kirekesztési ügyek miatt Kaliforniában a nyár vége óta hatósági vizsgálat alatt álló játékkiadó legfelsőbb szintjein is akadnak gondok, az újabban minimálbéres Bobby Kotick vezérigazgatónak is bőven van vaj a füle mögött.