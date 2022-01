Idén kezdődhet a Fallout tévésorozat forgatása

A videójátékok klasszikusan borzalmas filmadaptációit követően felcsillanni látszik a remény, hogy kompetens személyek vezetésével talán mégsem lehetetlen tisztességes mozis és sorozatos feldolgozásokat készíteni az interaktív médiumon már bizonyított szellemi tulajdonokból.

A Netflixen már két sikeres évadot a háta mögött tudó The Witcher után az HBO jóvoltából már forgatás alatt áll a The Last of Us tévésorozatos adaptációja, következőre pedig az Amazon Prime Video próbálja majd meglovagolni a hullámokat a Fallouttal.