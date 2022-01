Különösen ötletes a híres gyártó okosprojektora + videó

Az USB-C kábelen keresztül 50+ wattos töltőről üzemeltethető Pico maximum fényereje 550 lumen, ennek megfelelően a legjobb élményhez érdemes sötétített helyiségben használni.

Fehér falra vagy vászonra viszont nincs szükség, a kivetítő képes érzékelni az előtte lévő falfelület színárnyalatát, így a nézők által érzékelt színek javítása érdekében átszínezi a kivetített képkockákat.

A beépített hangszórója 5W teljesítményű, 360 fokban szórja a hanghullámokat.

A FreeStyle-hoz persze opcionális kiegészítőket is árul majd a Samsung, a vízhatlan hordtáskához és a külső akkucsomaghoz hasonló megszokottabb elemek mellett olyan talapzatot is készített hozzá, amellyel világítótest módjára betekerhető az E26-os foglalatú lámpákba. Érdekes még az előtétkiegészítő is, ezzel hangulatvilágításként hasznosítható a projektor.

A termék az Egyesült Államokban már előrendelhetővé is vált, kiegészítők nélkül 899 dollárt (nettó 287 ezer forintot) kér érte a Samsung. A globális forgalmazása a következő hónapokban indul.

Borítókép: Samsung Freestyle (Forrás: Samsung)