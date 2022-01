Strapabíró hordozható hangszóró, prémium belsővel

Még az év végéhez közeledve is érkezett egy új termék a Huaweitől, és ugyan nem ez az első eset, hogy a kínai gyártó a hangszórók világába merészkedik, de a most kézhez kapott Sound Joy talán az eddigi legjobb próbálkozásuk – derül ki az origo.hu cikkéből.

Masszív és strapabíró

Habár a név és a külső alapján nem feltétlenül a prémium szó jutna eszünkbe, valójában nagyon is prémium eszközről van szó. Igen, ebben a kommandós zöldben kicsit bohókás, vidám, de elérhető feketében is, ha valaki visszafogottabb verziót szeretne.

A külsejét nagyrészt egy nagyon jó fogású, igényes szövet borítja, ami elvileg a hangzást is segíti, azonban a fő funkciója, hogy a külső hatások ellen jobban védi a hangszórót. Ez azért is fontos, mert még a legnagyobb téli hidegben és nyári 40 fokos hőségben is működőképes, ezen kívül az IP67-es besorolásnak köszönhetően vízálló és a port is bírja.

Mivel körülbelül akkora, mint egy kulacs, így belefér a kerékpárok kulacstartójába, az alapból rátett (de levehető) pánttal pedig oda lehet rögzíteni hátizsákhoz, vagy hát... tulajdonképpen bárhova. Ebből is az látszik, hogy a Sound Joyt elég alaposan felkészítették a kültéri használatra, nem kell úgy vigyázni rá, mint egy hímes tojásra.

Egyszerű kezelhetőség, hosszú üzemidő

A minőségérzethez hozzátesz az is, hogy elég masszívnak tűnik: közel 70 dekát nyom, tehát mondhatjuk, hogy van benne anyag. És van is, nemcsak a vázában, hanem az akksiban is, ami 8800 milliamperórás, és így egy feltöltéssel akár 26 órán keresztül tud folyamatosan zenélni. Örvendetes, hogy támogatja a 40 wattos gyorstöltést, így mindössze 10 perc töltés után körülbelül 1 órát tud muzsikálni.

Nagyon tetszett, és a "prémiumabb" hatással szemben tényleg a fiatalosságot, aktív kültéri használatot segíti elő a két nagy, gumírozott hatású hangosító gomb. Minden más kezelésre szolgáló gomb egymás alatt kapott helyett egy gumis közegbe rejtve, hogy a por és a víz se ártson neki. A Bluetooth 5.2-n keresztüli párosítás gombja is itt található, de működik úgy is, ha egyszerűen megrázzuk a hangszórót, de lehetőség van arra is, hogy közvetlenül NFC-n keresztül küldjünk ki rá egy zeneszámot.

A Sound Joyt felkészítették álló és fekvő helyzetre is, habár a legjobb hangzást az utóbbi pozícióban produkálja. Bárhogy is használjuk, azt a készülék érzékeli, és az elhelyezkedésének megfelelően aktiválja a beépített három mikrofonjából azokat, amikre szükség van, így ha például telefonhívásokhoz használjuk, mindig nagyon jó hangminőséget tud átvinni, és a vételi hangminősége is kiváló.

Franciásan szól

A külsőt és a felépítést tekintve tehát egyértelmű, hogy a Huaweinél alaposan átgondolták ezt a kütyüt, de persze ez semmit nem érne, ha nem szólna jól. De jól szól, amit már a bekapcsolás előtt onnan sejthetünk, hogy ott figyel rajta a Devialet logója.

A Devialet egy prémium francia hangszóró- és erősítő gyártó, ők felelősek a Sound Joy lényegéért. Belezsúfoltak az eszközbe egy 20 wattos, szénszálas membrános mélyközép hangszórót, valamint egy 10 wattos magascicergőt is, a két végen pedig passzív elemek erősítik a hangzást. E mellé társul a Devialet által kifejlesztett SAM technológia, ami összehangolja a jelet és az akusztikus kimenetet, hogy minél kevesebb legyen a torzítás – olvasható a cikkben.

Ennek a sok technológiai blablának az a vége, hogy a Sound Joy bizony nagyon jól szól. Egyrészt a méretéhez képest megdöbbentően hangos, másrészt egészen korrekt mélyeket is ki tud pumpálni magából.

A hangzás úgy általánosan véve meglehetősen tiszta és kiegyensúlyozott, de ahogy azt ilyenkor mindig el kell mondani: természetesen ez az adott eszköz lehetőségeihez képest értendő. A hordozható hangszórók között meglehetősen jól szól, de természetesen nem ezzel fogja egy hangmérnök ellenőrizni a legújabb hollywoodi film hangkeverését.

Nem olcsó, de nem is vészes

Mindezt a Huawei körülbelül 45 ezer forintos áron vesztegeti jelenleg, ami nem mondható olcsónak, de ebben a kategóriában nem is kirívóan drága. Ha belevesszük a felhasznált jó minőségű anyagokat, az elég erős kültéri védelmet, a mókás dizájnt és az egészen erős, Devialet által kialakított hangzást, akkor a Sound Joy bizony egy kerek egész, jól kitalált és megvalósított termék benyomását kelti.

