Új okoskijelzővel készülhet a kínai gyártó

A spekulációk szerint hangasszisztenst is támogat majd az (okos)otthonokba szánt eszköz, továbbá az érintőkijelző a gesztusvezérlést is kezelheti majd.

A Xiaominak számos okoskijelzője volt már a múltban, ezek egyike a Mi Smart Clock is. Ez Európába is eljutott, de a Xiaomi termékek, és így az okoskijelzők zöme sajnos csak a kínai piacon elérhető. Így az sem tiszta egyelőre, hogy az új okosképernyő kapható-e lesz Európában, esetleg külső kereskedők hoznák be a régióba.