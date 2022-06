DNS-nyilvántartás segíthet a kutyalopások ellen

A bizonyítás megkönnyítése, valamint a törvényellenes cselekmények megelőzése érdekében dolgozta ki és vezette be a gloucestershire-i rendőrség a kutya-DNS-adatbázist. Emma MacDonald főfelügyelő szerint segíteni kívánnak a lopás miatt megrémült gazdiknak, hogy újra megtalálják kedvencüket.

A problémák elkerüléséért az állattulajdonosok regisztrálhatják kutyájukat az adatbázisban. Emma MacDonald elmondta, törvényszéki szakértői osztályuk még tavaly decemberben kezdett el dolgozni a Cellmarkkal azon, hogy az emberi DNS-profilok mellett kiterjesszék tevékenységüket a kutya-DNS-adatbázis létrehozására.

A mikrocsipet ki lehet cserélni vagy el lehet távolítani a kutyából, de a DNS-t nem lehet megváltoztatni, ez csak az adott kedvencre jellemző. A DNS segítségével még egy almon belül is megkülönböztethetők a kölyökkutyák. A rendőrség elismeri, hogy a kutyák a család részei, mindent megteszünk a lopások megelőzésére, létrehoztuk a védelmüket szolgáló DNS-rendszert

– nyilatkozott Emma MacDonald főfelügyelő az angol hírforrásoknak. A gloucestershire-i kezdeményezéshez csatlakozott a wiltshire-i és a swindoni rendőrség is.

A gloucestershire-i Maija rendőrkutya már a „DNS-védett” feliratú hámot viseli (Fotó: FCN.police.uk)

A Cellmark Forensic Services (törvényszéki szakértői szolgáltatások) cég több mint harminc éve biztosít speciális igazságügyi DNS-szolgáltatást a rendőrségnek. Ügyvezető igazgatójuk, David Hartshorne a kutya-DNS-adatbázist hatékony módszernek tartja az eblopások leküzdésében. Ezt az adatbázist is a szigorú követelményeknek megfelelően tervezték és működtetik, megfelelve az összes szükséges ISO akkreditációs szabványnak. A kutyatulajdonosok a DNS-tesztkészletet, amihez egy kutyahám is jár, közvetlenül a cég weboldaláról vásárolhatják meg 75 fontért, mintegy 35 ezer forintért – számolt be a Feol.hu

Az eredeti, teljes cikk ITT érhető el.

Borítókép: Whippetek (Fotó: Unsplash)