Új és hasznos applikáció kerékpárosoknak

A felhasználók különböző, a hazai útvonalhálózatot megjelenítő alaptérképek és térképrétegek közül választhatnak. Az egyes rétegek más-más pluszinformációval egészítik ki az alaptérképet, például a hőtérképréteggel megnézhetjük, hogy az egyes kerékpáros-útvonalakat mennyire intenzíven használják a bringások.

A jövőre vonatkozóan is nagyon sok tervünk van. Amellett, hogy a tartalom napról napra gazdagodik, olyan új funkciók is elérhetővé válnak majd, amelyek segítségével közösségi bejelentésre is lehetőség nyílik. Ezáltal bárki bejelenthet egy pihenőhelyet, szervizoszlopot vagy akár ajánlhat a hálózatba kerékpárosbarát szolgáltatót is

– tette hozzá a Kerékpárosbarát hálózat projektvezetője.

Bringás vándortábor

Az öt éve működő Maketusz küldetése a kerékpáros-turizmus fejlesztése Magyarországon. Projektjeik a kezdetektől erre fókuszáltak, ennek szellemében szervezték a bringás vándortábort is, amely az iskolás korosztálynak kínál izgalmas programokat a nyári szünidőben.

„A bringás vándortábornak köszönhetően széles körű kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk szerte az országban, és testközelből megtapasztaltuk azt is, mire van szüksége egy kerékpárosnak a kezdőtől egészen a profi szintig. Fontosnak éreztük egy olyan partneri hálózat kialakítását, ami segít egyrészt a szolgáltatóknak, hogy jobban megismerjék őket, másrészt a kerékpárosoknak is segít a könnyebb és gyorsabb információszerzésben és tájékozódásban” – fejtette ki Pénzes Erzsébet, a Maketusz elnöke.

Az egyhetes vándortábor során minden este máshol szállnak meg a gyerekek, a napokat főként kerékpáron töltik, érdekes látnivalókat, kulturális intézményeket és természetesen strandokat, szórakozási, élményszerzési lehetőségeket nyújtó helyszíneket is útba ejtve.

Borítókép: illusztráció (Forrás: Pixabay)