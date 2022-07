Őrület Koppenhágában, elfoglalták a városháza előtti teret + videó

Jonas Vingegaard, a francia kerékpáros-körverseny második dán győztese (az első Bjarne Riis volt 1996-ban) a hét elején csapatával, a holland Jumbo–Vismával Hollandiában ünnepelt, innen ma magángéppel érkezett meg Koppenhágába. A kisgépnek hazája légterében a dán légierő két F–16-os vadászgépe adott díszkíséretet.

A Tour de France-on idén az első három szakaszt Dániában rendezték, s már akkor is mindenhol hatalmas tömeg fogadta a mezőnyt, pedig kevesen gondolhatták, hogy a végén Jonas Vingegaard-t koronázzák meg. Sokkal inkább a 2020-ban éss 2021-ben is győztes szlovén Tadej Pogacarnak (UAE Team Emirates) állt a zászló, de neki idén be kellett érnie a második hellyel.

A hazatérő győztes a koppenhágai városháza erkélyéről a Tour de France győztesét, s az összetettben vezetőt megillető sárga trikóban köszönte meg a téren összegyűlt szurkolók támogatását, majd a Tivoli Parkban folytatódott az ünnepség, ahová 25 ezer embert engedtek be.

Csütörtökön lakóhelyén, az észak-dániai Glyngore-ban újabb ünnepséget rendeznek a hat éve még egy kis csapatban tekerő és egy halfeldolgozó üzemben dolgozó Jonas Vingegaard tiszteletére, ide a rendőrség tízezer szurkolót vár. De lehet, hogy többen lesznek.

Borítókép: Jonas Vingegaard hazaérkezett (Forrás: Twitter/Team Jumbo-Visma cycling)