Erősödnek a magyar webshopok

Az árfolyamváltozás miatt már egyre kevesebb esetben éri meg euróban vagy dollárban külföldről rendelni, így még több vásárló fordul a hazai internetes áruházak irányába.

„A hazai webshopokon erősödő igény jelentkezik az önfenntartó életmóddal kapcsolatos árucikkek iránt. Emellett most jött el az ideális pillanat a külpiacok felé való nyitásra is a hazai e-kereskedelemben” – véli Surányi Ferenc webshop-szakértő.

Az orosz–ukrán háború és az árfolyamváltozások egyre kevésbé teszik kívánatossá a magyaroknak, hogy külföldi webáruházakból rendeljenek.

„Az euróban vagy dollárban történő vásárlások egyre drágábbak, ezért tapasztalataink szerint egyértelműen csökken a magyar vásárlók száma a külföldi webshopokban. Sok esetben már nem érdemes más pénznemben fizetni, ezért a vevők meggondolják, hogy a megnövekedett kiadások miatt honnan szerezzék be a termékeket. Csak hab a tortán, hogy tavaly óta áfát és vámkezelési díjat is kell fizetni bármilyen, az Unión kívülről online rendelt áru után, a csomag értékétől függetlenül. A tendenciát felismerve egyes magyar webshopok akciókkal is igyekeznek a vevőkörük kedvében járni. A talpon maradt webáruházak bővítik a választékot, és igazodnak az igényekhez” – mondta Surányi Ferenc a magyar fejlesztésű mesterséges intelligencia szoftver fejlesztője.