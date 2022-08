Az Insider szerint az egyre romló gazdasági körülmények miatt most már a techcégek legmagasabb köreiben is beszédtéma a produktivitás hiánya, a Google vezérigazgatója a csalódást keltett legutóbbi negyedéves eredmények során erre fel is hívta a dolgozók figyelmét. A kiadvány forrásai szerint az elmúlt hetekben nagyot változott a légkör a vállalatnál, és ugyan leépítésekről még nem esett szó, de a főnökök egyre keményebb hangnemet ütnek meg a dolgozókkal szemben, plusz tart az új munkatársak felvételének tilalma. Kontextusként a Google-nek olyan 135 ezer főállású dolgozója van.

A publikáció által látott belsős e-mailben azt írta egy menedzser, hogy ha nem javulnak a jelenlegi negyedévben az üzleti eredmények, akkor hamarosan vér folyhat az utcákon.

Nem Sundar Pichai az egyetlen, akit újabban különösen érdekelni kezdett a dolgozók tényleges produktivitása, nemrég például Mark Zuckerberg is dühösen fenyegetni kezdte a Facebook dolgozóit, hogy maguktól vagy segítséggel, de menni fognak a vállalat sikere iránt nem elkötelezett egyének.