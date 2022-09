Hallássérült nézőknek teszik élvezhetőbbé a színházba járást

Jelenleg mintegy 60 ezer nagyothalló, valamint közel kilencezer siket személy él Magyarországon. A hallássérült emberek a hétköznapi élet kihívásai mellett számtalan kulturális élményből maradnak ki – ritkán nyílik lehetőségük például arra, hogy olyan színházi előadásokat találjanak, amelyen jelnyelvi tolmács segíti a darab megértését. Siket és nagyothalló embertársaink kulturális integrációját segítve, megoldásként

a Vodafone a projekt technológiai partnereként egy olyan innovációt mutatott be, amely a színházi előadásokon elhangzó szövegeket feliratként streameli a közönség soraiban ülők okostelefonjainak kijelzőjére, mindezt valós időben.

A megoldás gyakorlati használata meglehetősen egyszerű: a nézők a színházba érkezve okostelefonjuk segítségével a Vodafone által biztosított zárt wifi hálózatra csatlakoznak, amelyhez kizárólag azok a személyek férnek hozzá, akik jegyet váltottak az adott előadásra, ezáltal maximalizálva a hálózat zavartalan működését.

A wifire való csatlakozás után fér hozzá a látogató ahhoz a weboldalhoz, amelyen keresztül az adott színházi előadást feliratozzák. A rövid üdvözlő szövegek elolvasását követően már csupán annyi a dolgunk, hogy rányomjunk az előadás kezdetekor megjelenő „Kezdés” gombra, amely egyben egy parancsgomb is, ami biztosítja, hogy a telefon képernyője ne sötétedjen el az előadás időtartama alatt.

A nézők a színházi szék háttámlájára húzott speciális elasztikus tartóba helyezik a mobiltelefonjukat. A tartó elülső oldalán egy átlátszó műanyag ablak található, amelyre felnagyítva kivetül a telefonon megjelenő felirat, a színdarabban hallható szövegrészekkel egy időben – amely így

kényelmesen olvasható a hallássérült színházba látogató közönség számára, miközben a színpadon zajló események is követhetők maradnak.

– Az alapításának 115. évfordulóját idén ünneplő Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 70 éve – a korábban különálló két egyesület összeolvadása óta – már nemcsak a siket, hanem a nagyothalló személyek érdekeit is képviseli hazánkban. A Sinosz elkötelezett a magyar hallássérült emberek egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése mellett az élet minden területén, így a kultúra, a művelődés és a szórakozás terén is. Számunkra a színház, a színházba járás élménye csak az elmúlt két évtizedben kezdett hozzáférhetővé válni egyes előadások jelnyelvi tolmácsolása és más akadálymentesítési módszerek révén. Örömmel üdvözöljük a Vodafone új, XXI. századi okos technológiai megoldását, amellyel szélesebb körűen hozzáférhetővé válhat a színház élménye a hallássérült, főként a nagyothalló nézők számára is – árulta el Sáfrány Margit, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazgatója.