Itt van az új iPhone, műholdkapcsolattal

De azért a lényeg előtt egy kicsit elidőztek

Akárhogy is, mindenki az új iPhone-okra várt, de az Apple aljas módon az órával kezdett bele a másfél órás előadásba. Az Apple Watch Series 8 nem különbözik rettenetesen a korábbi verzióktól, de a kijelzőnek még kisebb a kávája, így tehát nagyobb a hasznos felület. Maga a kinézet emellett gyakorlatilag csak minimálisan változott.

Mindenesetre egy újfajta hőmérsékletszenzorral még tovább tudtak javítani a női ciklusok mérésén, de ezen kívül is hasznos lehet bárkinek, az elmondottak alapján még azoknak is, akik sokat ittak, mert még nekik is más a testhőmérsékletük, főleg éjszaka, miután lefeküdtek aludni.

Sikerült tovább fejleszteni a giroszkópot és a gyorsulásmérőt is. Az utóbbi sokkal gyorsabban reagál, így képes arra, hogy azonnal észrevegye, ha autóbalesetet szenvedtünk, és rögtön értesítheti az illetékes hatóságokat.

Ezzel együtt továbbra is körülbelül maximum 18 órát bír ki az óra, ami az androidos konkurensekhez képest nem sok, úgyhogy az Apple most bevezetett egy új, akkukímélő módot is, ami a korábbi modellek egy részén is elérhető lesz. Ezt úgy igyekeztek kialakítani, hogy a legfontosabb dolgok gond nélkül működjenek, de közben mégis spóroljon az óra az akkuval.

Érkezik egy új Apple Watch SE is, ami szokás szerint olcsóbb és egy kicsit kevesebbet tud, de megkapta ugyanazt a processzort, mint az új nyolcas verzió, és ugyanazokat az érzékelőket, amik az autós ütközés jelentéséhez szükségesek.

Ha pedig ez nem lenne elég, bejelentették az Apple Watch Ultra nevű hangzatos új változatot is, amit kifejezetten azoknak szánnak, akik olyan kőkemény körülmények között sportolnak (vagy élnek, vagy dolgoznak), akiknek szüksége van arra, hogy az óra mindent kibírjon.