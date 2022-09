Itt vannak a technika legújabb csodái

Az óriási Messe Berlin komplexum gigantikus csarnokait újra elfoglalták a szórakoztatóelektronikai, háztartási, telekom és IT szektor képviselői, hogy ott fogadják a kereskedőket és a "hétköznapi" látogatókat. A szokásoknak megfelelően a legnagyobb konszernek, így például a Samsung, az LG, a Miele vagy a Bosch, fantasztikus, mesébe illő kiállítótereket építettek fel, ahol érezhetően a belsőépítészek is nagyon kitettek magukért, hogy méltó környezetben mutathassák be a termékeket – írja az Origo.

De azt sem hallgathatjuk el, hogy az esemény 2022-ben még nem volt azon a szinten, mint fénykorában. A megszokottnál picit kevesebb volt a látogató, és a kiállítók között is akadtak hiányzók.

Kihagyták az expót - vagy legalábbis nem kifejezetten a kiállítás területén jelentek meg - olyan megkerülhetetlen vállalatok, mint például a Sony, az Acer, a Hisense, a Lenovo vagy a Philips, e holdingok pedig az elmúlt időszakban stabil és állandó résztvevőnek számítottak.

Nagyon úgy fest, hogy még egy ilyen nagy múltú szakkiállításnak is folyton bizonygatnia kell a létjogosultságát, hogy az online korban is van értelme részt venni egy ilyen jellegű eseményen. Ez pedig nem fog máshogy menni, mint kőkemény kommunikációs kampánnyal, amire, legalábbis szerintünk, nagyon rá kellene feküdnie a szervezőknek.