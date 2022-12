Miket hallgattak egymilliárdnál is többször a legnépszerűbb streamingszolgáltatón?

A Spotify viszonylag rövid története során forradalmasította a zeneipart. A 2008-ban alapított svéd cég 2011-ben lépett az amerikai piacra, a terjeszkedés azóta is töretlen, 183 országból 456 millió felhasználójuk van – írja a Vg.

Ekkora felhasználói bázis már sok millió, sőt milliárdos hallgatottságot hoz egy-egy dalnak, előadónak. A cég tavaly júliusban létrehozta a Milliárdosok klubját, ez egy olyan lejátszási lista, amelyre egymilliárd fölötti hallgatottságú számok kerülhetnek fel.

A legnagyobbak közé 11 előadó tartozik, őket a szerint rangsorolták, hogy hány daluk érte el az egymilliárd feletti hallgatottságot. Közéjük tartozik például Shawn Mendes, Bruno Mars vagy a Coldplay – ők egyébként a maguk ötmilliárdos dalával a rangsor végén helyezkednek el. A listát Ed Sheeran vezeti 11 dallal, a második Post Malone és a The Weeknd kilenc számmal.

Az elit klubban Ariana Grande az egyetlen női előadó, legnépszerűbb száma a Spotifyon a 7 rings, amely ötödik stúdióalbumán, a Thank you, next címűn szerepel. A dalt 2019. február eleji megjelenése óta csaknem kétmilliárdan hallgatták meg a streamingszolgáltatón keresztül.

Az elit klubba ugyan nem, de a milliárdosok klubjába viszont bőven belefért Adele, a jövő évi Szigeten is fellépő Billie Eilish, Dua Lipa, valamint Olivia Rodriga – mindannyian egymilliárd fölötti hallgatottságú számmal.

A milliárdosok klubjába több mint 300 dal tartozik, többségüket a 2010-es években jelentették meg. Ennek azonban részben technikai magyarázata is van – erre az időszakra tehető a Spotify felfutása.

