Rekedtség: Az omikron variáns első tünete is lehet

Enyhébb, náthaszerű tüneteket okoz

November végén a WHO „aggodalomra okot adó" változatnak minősítette, ám azóta egyre több tény mutat arra, hogy ugyan gyorsabban terjed, de enyhébb lefolyású betegséget okoz, mint a korábbi koronavírus mutációk.

Úgy tűnik, hogy az omikron nem elsősorban a tüdőt támadja, hanem a felső légutakat, feltehetőleg ennek is köszönhető, hogy megfertőződés esetén kisebb a kórházi kezelés kockázata. Egy másik különbség, hogy míg a korábbi változatoknál sokan hosszú ideig jelentkező íz- és szaglásvesztést tapasztaltak, ez az omikron esetében nem jellemző.

Az omikron tünetei az eddig megismert adatok alapján jellemzően:

- fáradtság

- levertség

- izomfájdalom

- fejfájás

- torokfájás

- orrdugulás

- orrfolyás

Az előző év végén felkerült egy újabb omikron-tünet is a listára, ez pedig a rekedtség. Az érdessé váló hangszín a fertőzés első tünete is lehet, így már akkor is jelentkezhet, ha nincs egyéb panaszunk, nem érezzük betegnek magunkat.

Rekedtség: Omikron tünet?

Az omikron tüneteit tehát könnyen összekeverhetjük egy átlagos megfázás tüneteivel. A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy ennek ellenére se bagatellizáljuk el a fertőzést, hiszen a koronavírus kiszámíthatatlan, még nem tudjuk, hogy kinél milyen súlyosabb tüneteket okozhat a későbbiekben, különösen az oltatlanok esetében.

A rekedtségnek számos egyéb kiváltó oka lehet

– magyarázza dr. Holpert Valéria. Jelentkezhet önmagában is, náthás tünetek nélkül, így, ha a fertőzés elején semmi egyéb panaszunk nincs, még nem biztos, hogy az omikron okozza a rekedtséget. Kiválthatja például allergia, reflux, de a hang túlerőltetése, hangszalag csomó, ciszta vagy akár daganatos elváltozás is állhat a háttérben. Jelen helyzetben azonban mindenképp gyanakodni kell az omikron fertőzésre is.

Az Egyesült Királyságban, ahol már jelenleg is magas a fertőzöttek száma, arra figyelmeztetnek, hogy a náthaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 50%-a omikron-fertőzött lehet.

Mit tegyen, ha rekedtséget tapasztal?

Ha egyéb tünetek nélkül rekedtség jelentkezik, akkor érdemes első körben a hagyományos otthoni praktikákkal próbálkozni. Sok folyadékot fogyasztani, csendkúrával kímélni a hangszalagokat, lehet torokfertőtlenítő tablettát szopogatni. Ha a rekedtség ennek ellenére hosszabb időn – 2-3 héten - át megmarad, de egyéb tünet nem jelentkezik, akkor javasolt fül-orr-gégészhez fordulni.

Amennyiben a rekedtséget követően rövid időn, néhány napon belül náthás tünetek is jelentkeznek, felmerül az omikron-variánssal való megfertőződés gyanúja.

Dr. Holpert Valéria elmondta, hogy a jelenlegi álláspont szerint, akut náthás tünetek esetén - abban az esetben is, ha nincs magas láz – vizsgálat előtt szükséges a negatív PCR teszt.

Negatív teszt hiányában, a fokozott inhalációval járó vizsgálatok (a gége endoscopos vizsgálata az) nem végezhetőek.

Természetesen az elhúzódó panaszok (3-4 hetes) esetén már nincs ilyen kikötés.

Forrás: Fül-orr-gége Központ

