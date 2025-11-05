Hazánk az élmények otthona!

Lezárult a Magyar Nemzet „Élmények itthon” fotópályázata, amelyre hihetetlenül sok, magas színvonalú alkotás érkezett. Az ország minden pontjáról érkező pályamunkák nemcsak hazánk természeti és kulturális kincseit mutatták be, hanem azt a szeretetet és büszkeséget is, amellyel fotósaink Magyarországra tekintenek.

Az erős mezőny rengeteg szavazót vonzott, és a szakmai zsűri dolgát is megnehezítette. Megindító természeti csodák, lenyűgöző városi kincsek és varázslatos esti fények versenyeztek a végső győzelemért. Az inspiráló pillanatok, gyönyörű színek és látványos kompozíciók művészi szintre emelték a fotópályázatot.

A zsűri végül Sárady Gyula alkotását választotta, munkájával ő lett az egymillió forintos szakmai különdíj nyertese. Fotója kiemelkedett egyedi látásmódjával, érzelmi erejével és technikai kivitelezésével. A naplemente fényeiben kirajzolódó sziluett, a vízpart mozgalmas, mégis békés világa egyszerre idézi meg a nyári nosztalgiát és az itthoni élmények szépségét. A kép nem csupán dokumentál, hanem érzéseket is közvetít, pontosan ebben rejlik az ereje.

A győztes pályamű - Fotó: Sárady Gyula

Köszönjük minden pályázónak a részvételt és azokat a csodálatos fotókat, amelyeket beküldtek, sok örömet szerezve ezzel a szavazóknak és a szervezőknek is! A hatalmas érdeklődés okán hamarosan újabb fotópályázattal jelentkezünk, hogy újabb esélyt és lehetőséget adjunk játékos és fotós kedvű olvasóinknak.

