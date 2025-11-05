nosztalgiafotópályázatÉlmények itthonpályamunka

Hazánk az élmények otthona!

Lezárult a Magyar Nemzet „Élmények itthon” fotópályázata, amelyre hihetetlenül sok, magas színvonalú alkotás érkezett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 11:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lezárult a Magyar Nemzet „Élmények itthon” fotópályázata, amelyre hihetetlenül sok, magas színvonalú alkotás érkezett. Az ország minden pontjáról érkező pályamunkák nemcsak hazánk természeti és kulturális kincseit mutatták be, hanem azt a szeretetet és büszkeséget is, amellyel fotósaink Magyarországra tekintenek.

Az erős mezőny rengeteg szavazót vonzott, és a szakmai zsűri dolgát is megnehezítette. Megindító természeti csodák, lenyűgöző városi kincsek és varázslatos esti fények versenyeztek a végső győzelemért. Az inspiráló pillanatok, gyönyörű színek és látványos kompozíciók művészi szintre emelték a fotópályázatot.

A zsűri végül Sárady Gyula alkotását választotta, munkájával ő lett az egymillió forintos szakmai különdíj nyertese. Fotója kiemelkedett egyedi látásmódjával, érzelmi erejével és technikai kivitelezésével. A naplemente fényeiben kirajzolódó sziluett, a vízpart mozgalmas, mégis békés világa egyszerre idézi meg a nyári nosztalgiát és az itthoni élmények szépségét. A kép nem csupán dokumentál, hanem érzéseket is közvetít, pontosan ebben rejlik az ereje.

A győztes pályamű - Fotó: Sárady Gyula

Köszönjük minden pályázónak a részvételt és azokat a csodálatos fotókat, amelyeket beküldtek, sok örömet szerezve ezzel a szavazóknak és a szervezőknek is! A hatalmas érdeklődés okán hamarosan újabb fotópályázattal jelentkezünk, hogy újabb esélyt és lehetőséget adjunk játékos és fotós kedvű olvasóinknak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.