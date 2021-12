A gazdaságok leállása lehet a nyugati klímapolitika következménye

– Ezekről a felvetésekről nemcsak Magyarországon vagy az Európai Unióban gondolkodnak sokat a döntéshozók, hanem szinte a világ minden pontján. A kérdésekben tehát semmi újszerű vagy speciális nincs, ezért is nem mindegy, hogy milyen módon közelítünk hozzájuk – mondta Gion Gábor. Az OECD – melynek Magyarország éppen idén 25 éve teljes jogú tagja – szakmai szempontok szerint, politikamentesen végzi munkáját, fő feladata pedig, hogy tanácsokkal, elemzésekkel segítse tagjai­nak fejlődését. – Manapság nagyon is díjazható az objektív szemlélet – jegyezte meg az államtitkár, majd arra utalt, hogy az elmúlt években hazánk az Euró­pai Unió­tól a legfontosabb szakmai kérdésekben is sokszor csak politikailag átfűtött kritikákat kapott.

Az ilyen megjegyzésekkel nehéz mit kezdeni, gazdaságpolitikát biztosan nem lehet rájuk alapozni. Ehhez képest az OECD-ben szakmai vita zajlik a terítékre kerülő kérdésekről, az eszmecserében pedig minden szereplő megkapja a neki kijáró tiszteletet

– fogalmazott Gion Gábor, majd minderre példaként felhozta a globális minimumadó ügyét. Az új szabályrendszer kialakításának gondolata az OECD-ben merült fel, ám a kezdeti elképzeléssel Magyarország nem értett egyet.

Előterjesztettük javaslatainkat, s azzal érveltünk, hogy olyan szabályozás kell, amely hatékony lehet a nemzetközi adóeltitkolás ellen, de nem sújtja azokat a területeket, ahol tényleges gazdasági tevékenység folyik. Érveinket elfogadták, sikert értünk el a szakmai küzdelemben, így nem kell megemelnünk a kilencszázalékos társasági adónkat

– mondta az államtitkár. – Ebben pedig – folytatta – nagy szerepe volt annak is, hogy az elmúlt tíz évben komoly eredményeket tudott felmutatni a magyar gazdaságpolitika. Aki pedig sikeres, annak politikamentes, szakmai fórumon adnak a szavára.

