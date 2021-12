A vezető cégek ismérve: védik a szellemi tulajdont

Csaknem 31 ezer iparjogvédelmi bejelentés kapcsolódik a legnagyobb magyar vállalatokhoz, amelyek közül mindössze ötnél van a bejelentések 97 százaléka – mutat rá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) friss tanulmánya. Ezeknek a cégeknek a gazdasági érdekeltsége meglehetősen széles földrajzi terültet fed le, 114 országban kimutatható; gazdasági szempontból kiemelt jelentőségűek a kelet-európai, a kaukázusi és a közép-ázsiai országok.

A körben a vegyipari, azon belül is a gyógyszeripari cégek a legaktívabbak az iparjogvédelem terén.

A SZTNH elemzése a magyarországi vállalatok iparjogvédelmi aktivitását vizsgálta a 2015. évi és a 2019. évi céges toplisták összehasonlításával. Az adatbázisokban elért historikus adatok alapján összesen csaknem 22 ezer szabadalmi bejelentést tett a száz legnagyobb bruttó hozzáadott értéket előállító hazai vállalat. A termékek és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló védjegyet a társaságok összesen több mint 8800 alkalommal jelentettek be, miközben a formaterveket védő mintaoltalmat, azaz design oltalmat mindössze 37 esetben igényeltek.

– Magyarországon évi hétszázmilliárd forintot költenek kutatás-fejlesztésre. A szellemitulajdon-intenzív ágazatok adják Magyarország GDP-jének csaknem felét, a foglalkoztatásnak pedig majdnem a harmadát, ami túlszárnyalja az Európai Unió átlagát is – mondta Pomázi Gyula, a hivatal elnöke.

– A szellemi tulajdon védelmének fontosságát felismerő legnagyobb hazai vállalatok egyre tudatosabban alkalmazzák ezeket az iparjogvédelmi eszközöket. Ennek ellenére a hazai cégek aktivitása a területen továbbra is rendkívül koncentrált, azaz a vizsgált körből mindössze néhány vállalat kezében összpontosul a bejelentések döntő többsége – hangsúlyozta a kutatás eredménye kapcsán az elnök. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hazai kis- és középvállalkozói szektorban évről évre nő azon cégek száma, amelyek oltalommal védik innovációs eredményeiket. Ennek köszönhető az is, hogy a pandémia ellenére szinte minden oltalmi formában nőtt a benyújtott bejelentések száma.