Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai partnerségével és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fő támogatásával 2021-ben is meghirdetik a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) hagyományos kiírása harmincadik alkalommal indul útjára a most megkezdődő nevezési szakasszal. Az új termékkel, eljárással vagy szolgáltatással jelentős üzleti sikert elért vállalkozások, szervezetek jelentkezését 2022. február 2-ig várják – jelentette be Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese.

A Magyar Innovációs Szövetség közel három évtizede minden évben odaítéli az Innovációs Nagydíjat. A pályaművek magas színvonalát mutatja, hogy

a beérkezett több mint 1300 nevezés közel kilencven százaléka a kiötlői számára bevételt termelő, alkalmazói dolgát jelentősen megkönnyítő újdonságként a gyakorlatban hasznosult.

A legjobbak közül 227-en kaptak különböző innovációs díjakat, ők alkotják a hazai innováció „elitjét”, a Magyar Innovációs Klubot.

Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke kifejtette: a Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által vezetett bírálóbizottság az innováció eredetisége, újszerűsége, műszaki, gazdasági előnyei és társadalmi hasznossága mellett az innováció révén elért árbevételt, nyereséget veszi figyelembe, és mindezek alapján titkos szavazással választja ki a legkiemelkedőbb innovációs teljesítményeket.