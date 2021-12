Kevesebb lesz a kóbor kutya

Jelentős összeget fordít idén a kóbor kutyák számának csökkentését célzó ivartalanítási programokra az Agrárminisztérium.

Nagy István agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából kiderült: a Magyar falu programból a tárca ötszázmillió forintot különített el a kistelepülési önkormányzatoknak a nem kívánt szaporulatok kordában tartására. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) emellett tavasszal ötvenmillió forintos kerettel indított országos kampányt, amely mintegy ezernégyszáz kutya ivartalanítását teszi lehetővé országszerte.

A magyarországi kóbor állatok számáról csak becsült adatok vannak. A Nébih korábbi tájékoztatása szerint bár azóta, hogy kötelezően csippel kell megjelölni az ebeket, jelentősen csökkent az ebrendészeti telepekre bekerülő kutyák száma, még így is több mint 17 ezer kutyát fogtak be 2020-ban. Egy hazai civil szervezet friss felmérése szerint a kóbor állatok száma a százezret is megközelítheti.

A szakemberek szerint a nem kívánt szaporulat megelőzéséhez jelenleg az állatok ivartalanítása az egyetlen megbízható eszköz. Ennek ellenére csupán a kutyák mintegy tíz százaléka ivartalanított hazánkban. Ennek oka, hogy számos tévhit él a beavatkozással kapcsolatban, holott a beavatkozásnak számos pozitív hatása van a kutyák egészségére.

A miniszter válaszában köszönetet mondott a hazai állatvédő és civil szervezeteknek, hogy a koronavírus-járvány idején is rendületlenül végzik munkájukat.

Ez a nehéz időszak is megmutatta, mekkora ereje van az állatszerető magyaroknak, ha az összefogás mellett kötelezik el magukat

– mutatott rá Nagy István.

Az Agrárminisztérium kezdeményezésére 2017 óta az állatvédelemre a központi költségvetésben külön forrás áll rendelkezésre. A támogatások keretösszege 2017-ben negyvenmillió forint volt, ami 2021-re 69,4 millió forintra emelkedett. Ez az összeg többek közt az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek korszerűsítésének támogatására, a lakosság szemléletformálására, valamint a menhelyi kutyák ivartalanítására fordítható. – Az idén 67 szervezetnek nyújtott támogatáshoz hasonló rendkívüli kezdeményezésre még nem volt példa, ahogy a félmilliárd forintos értékben megvalósuló ivartalanítást és felelős állattartást elősegítő programra sem – jegyezte meg a tárcavezető.

A kormány az anyagi támogatás mellett a prevencióra is nagy hangsúlyt fektet, így jött létre a kutyatartóknak szóló ingyenes, online oktatóprogram, a Gazdajogsi is. Az ősszel kezdődött program célja, hogy gyakorlati ismeretekkel és kellő elméleti tudással ruházza fel az állattartókat.

