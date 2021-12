A karácsonyfával is törődni kell

Az első karácsonyfák már néhány hete megjelentek a hazai kertészetek és áruházak kínálatában, de a fenyőfaszezon a napokban kezdődött el igazán. A városok utcáin egymást érik a fenyőfavásárok, december 24-hez közeledve pedig egyre több háztartás vásárolja meg a karácsonyi ünnepek ékének számító tűlevelűt. Ugyan már itthon is évről évre egyre többen választanak élő, földlabdás növényt, a legtöbben még mindig a vágott fenyő mellett teszik le a voksukat. A kínálat az idén is főként a luc-, az ezüst- és a nordmann fenyőre koncentrálódik. A kereslet az elmúlt években eltolódott a sok szempontból praktikusnak számító nordmann típus irányába, amely a luc- és ezüstfenyővel ellentétben nem szúr, és a tűleveleit sem hullatja le.

A legtöbben a karácsony előtti néhány napra hagyják a fenyőfa megvásárlását, abban bízva, hogy friss fát visznek haza. Ez azonban sajnos nem így van. A hazai kínálatban kapható örökzöldeket már jóval az ünnepek előtt, november végén elkezdik kivágni, csupán azok a termelők hagyják az utolsó pillanatra a fenyők kitermelését, akik saját maguk adják el a fákat. Az elmúlt években azonban – ahogyan arról lapunk is beszámolt – egyre kevesebben indulnak útra saját nevelésű fenyőkkel. A városok forgalmasabb tereit magas áron vehetik bérbe a termelők, ezért sokan inkább kereskedőnek adják el a fákat. Arra tehát viszonylag kicsi az esély, hogy őstermelőtől vehetjük meg a frissen kivágott tűlevelűt. Így sem kell azonban attól tartani, hogy már az ünnepek alatt veszít szépségéből a karácsonyfa. A helyes tárolással ugyanis sokat tehetünk azért, hogy akár hetekig friss fenyőillat töltse be az otthonunkat.

A szakemberek tanácsa szerint a legfontosabb, hogy a fenyőt összekötözve szállítsuk, így az ágak nem tudnak letörni.

Ha autóval visszük haza a fát, érdemes a gépjármű belső terére is odafigyelni, egy fólia vagy egy régi pléd jó szolgálatot tehet, hogy a tűlevelek és a fa gyantája ne tegyen kárt a kocsiban.

Van, aki rendszersen földlabdával vásárol fenyőt karácsonrya, amit az ünnep után elültet a kertben. Ám előfordulhat, hogy a kis fa nem éli túl az áttelepítést Fotó: Nagy Gábor

Ha nem szeretnénk, hogy a fenyő idő előtt kiszáradjon, a legjobb, ha az utolsó pillanatig hűvös helyen tároljuk. Lehet az pince, garázs vagy erkély, a lényeg, hogy minél később vigyük be a fűtött szobába a növényt. Örök dilemma, hogy érdemes-e a fenyőt a díszítés napjáig vízben tartani vagy sem. A szakemberek szerint a leghelyesebben akkor járunk el, ha időnként egy kis vízzel lepermetezzük, a fenyőt pedig egy vízzel töltött vödörbe állítjuk. Az is jó megoldás lehet, ha egy nedves ronggyal tekerjük be a fa törzsét, ezzel sokat tehetünk a kiszáradása ellen.

Aki pedig biztosra akar menni, a szobában is elhelyezhet egy kis vizet a fa alá. Manapság már több megoldás is létezik erre, a boltokban számos olyan fenyőtalp kapható, amelyet fel lehet tölteni vízzel.

Permetezni a fát azonban ilyenkor már szigorúan tilos, az elektromos izzósorokkal érintkezve katasztrófához vezetne, ha vízzel fújnánk le a fát.

A fogyasztóknak szóló jótanácsok tárháza szinte végtelen, de tökéletes megoldás sajnos nincs. A vágott örökzöld minden egyes nappal, amit a lakásban tölt, veszít a szépségéből. Néhány hét alatt a legtartósabbnak vélt nordmann fenyő tűlevelei is megszáradnak, az ágai pedig kókadozni kezdenek. Azoknál a családoknál pedig, ahol – egy sajátos tengerentúli szokás nyomán – már jóval szenteste előtt feldíszítik a karácsonyfát, számolni kell azzal is, hogy a friss fenyő varázsa már 24-re elillan.