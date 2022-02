A vártnál jobban teljesített az ipar

Tavaly decemberben az ipari termelés volumene 5,8 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 3,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elmúlt évben 9,6 százalékkal nőtt az ipari termelés az előző évi 6 százalékos visszaesés után – jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A mai ipari adat kellemes meglepetés. Bár az éves alapú termelési adatokban kismértékű visszaesésre számítottunk, érdemi, öt százalék feletti növekedés következett be az előző év azonos időszakához képest. A vártnál kedvezőbb adat vélhetően két tényezőre vezethető vissza, a részletes adatokat később ismerteti a KSH – fogalmazott Regős Gábor.

A Századvég makrogazdasági üzletágának vezetője a friss ipari adatokra reagálva elmondta:

bár a járműgyártás teljesítménye még decemberben is kedvezőtlenül alakult, ám az éves alapú visszaesés az előző hónapokban tapasztaltnál kisebb lehetett. Lehetséges azonban az is, hogy a többi iparág vártnál gyorsabb termelésbővülése húzta felfelé az ipar termelését.

A decemberi kedvező adat jó jel lehet a 2022-es teljesítményre vonatkozóan is: ha a járműgyártást (és kisebb mértékben a többi ágazatot is) érintő alapanyaghiány mérséklődik, az jelentősen javítani tudja az ágazat termelését, ami így húzóerőt jelenthet a GDP szempontjából is. Ez azonban a másik oldalról kockázat is: az alapanyaghiány és a szállítási nehézségek súlyosbodása vissza is vetheti az idei gazdasági növekedést.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Világgazdaság/Móricz-Sabján Simon)