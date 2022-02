Már látszik a boltokban a támogatások hatása

Az év végi ünnepek idején jellemző vásárlási rohamot idéző hangulat uralkodott el a napi fogyasztási cikkeket kínáló áruházláncok üzleteiben. Pénteken már a nyitástól látványosan több volt a vásárló, és az üzemeltetők tapasztalatai szerint az ilyenkor megszokottnál mérhetően magasabb volt a bolti költekezés – jelezték a Magyar Nemzetnek kereskedelmi körökből.

Fellendült a fogyasztási kedv, miután pénzt kaptak a családok Fotó: Mirkó István

Az iparági szereplők megállapították: a januári pangás után ez az első olyan hétvége az idén, amikor a múlt év végi magas forgalom után érezhetően emelkedett a lakosság fogyasztási kedve.

Az élénkülés a máig kézhez kapott, magasabb januári bérek mellett vélhetően a kormány egyszeri juttatásainak is köszönhető: a 13. havi nyugdíjak miatt az idősebbek, illetve a visszafizetett szja hatására az érintett családok az átlagosnál többet vásárolhattak.

– Egész nap élénk volt a forgalom a boltokban, még a peremkerületi, kisebb élelmiszerüzletekben is tömeg volt, de akadt olyan bevásárlóközpont is, ahol délután nem lehetett parkolóhelyet találni. Péntek reggel már ellepték az üzleteket az idősebb vásárlók, akik a dolgozók beszámolói szerint bátrabban pakolták a kosarakba az élelmiszereket, a vegyi árut, zöldséget, gyümölcsöt.

Az árstoppal érintett termékekre sok helyütt akciót is hirdettek, ezeket a néhány héttel ezelőttinél jelentősen alacsonyabb áron is meg lehet már kapni: a versenyhelyzetet akciózással igyekeznek fokozni a cégek – számolt be lapunknak az Egyenlő.hu elnöke. Bubenkó Csaba szerint várható, hogy szombaton is tömeg lesz a bevásárlóhelyeken.

Látványosan megugrott a költekezés a nyugdíjasok körében is Fotó: Szendi Péter

– A kereskedők azt látják, hogy az emberek sorban állnak a pénztáraknál, van pénz a költekezésre, és nemcsak a csökkentett árú termékeket vásárolják, hiszen sokan minőségi áruval telerakott bevásárlókocsikat tologattak – fogalmazott.

Mint mondta,

lehet azzal érvelni, hogy a családtámogatásra jogosultaknak kiutalt jövedelemadó-visszafizetés pusztán kampányfogás, azonban be kell látni, hogy ez a kormányzati lépés is példátlan segítséggel ér fel,

ráadásul akkor, amikor a világgazdaságot is sújtják a járvány miatti nehézségek.

Az érdekképviseleti vezető hozzátette:

a januári inflációs adatok is azt igazolják, hogy az alaptermékekre szóló árstop eléri a szándékát,

és várhatóan rengeteg pénzt hagy a családok zsebében májusig – emiatt szerinte a pénztárcakímélő intézkedést a baloldalon is egyre kevésbé merik támadni.

Borítókép: Sorban állás a debreceni piacon (Fotó: Oláh Tibor/MTI)