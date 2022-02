Még három év káosz jöhet az árampiacon

Még három évig folytatódhat az áramárak erős ingadozása a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése szerint, súlyos következményeket róva a fogyasztókra és a gazdaságokra, amennyiben nem változik gyorsabban az áramtermelés szerkezete. – Az áramárakban tapasztalt erős kiugrások az elmúlt időszak alatt sok háztartásnak és vállalkozásnak okoztak nehézséget világszerte, és fennáll a veszélye, hogy társadalmi és politikai feszültségek mozgatórugója lesz – jelentette ki Fatih Birol, az ügynökség ügyvezető igazgatója.

Az alacsony bázis nem magyaráz mindent

Az IEA szerint a globális áramkereslet nem kevesebb mint hat százalékkal nőtt tavaly a 2020-as értékhez képest. A tavalyi a világjárvány okozta recesszió utáni fellendülés éve, vagyis a gazdasági leállások 2020-as esztendeje alacsony bázist jelentett, így a hatszázalékos emelkedés 2010 óta a leglátványosabb. Akkor a gazdaságok a 2008-as globális pénzügyi válság után kezdtek talpra állni. Most a villamosenergia-igény teljes növekedése meghaladta az 1500 terawattórát, ami újabb rekord. Az alacsony bázis viszont nem feltétlenül indokolja a hatalmas növekedést. Ahogyan Magyarország esetében korábban jeleztük, szintén nagy, négyszázalékos ugrás következett be az éves növekedésében, de a 2021-es fogyasztás a 2019-es, járvány előtti évhez képest is csaknem háromszázalékos növekedést mutat – tehát nagyjából ez tekinthető az organikus növekedésnek, ami meg is felel a néhány évvel ezelőtt előre jelzett éves két-három százalékos ütemnek.